x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 1 hora
bookmark

¿Qué implica el triunfo de Paloma?

hace 1 hora
Luz María Sierra

Las elecciones del 8 de marzo dejaron un hecho político difícil de ignorar: la gran ganadora fue la Gran Consulta por Colombia y, en particular, Paloma Valencia. Su triunfo no solo le da un impulso clave para entrar en la lista corta de finalistas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, sino que también reconfigura el mapa electoral al convertirla en una contendora de peso para disputarle los votos de la derecha a Abelardo de la Espriella....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más