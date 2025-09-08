x

El príncipe Harry llega a Londres: ¿habrá reconciliación con su padre, el rey Carlos III?

El príncipe Harry aterrizó este lunes en Londres para asistir a una gala benéfica, mientras crecen las especulaciones sobre un posible encuentro con su padre, el rey Carlos III, tras años de tensiones y distanciamiento familiar.

    El príncipe Harry llega a Londres para asistir a una gala benéfica, en medio de especulaciones sobre un posible encuentro con su padre, el rey Carlos III, tras años de tensiones familiares. Foto: AFP.
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El príncipe Harry llegó este lunes a Londres con motivo de una gala benéfica, con la duda de si en algún momento de la semana se reunirá con su padre, el rey Carlos III, para tratar de reconciliarse después de años de tensiones.

Padre e hijo no se han visto desde febrero de 2024, cuando Harry, que vive en Estados Unidos, tomó un avión tras enterarse de que el rey, de 76 años, padece cáncer, enfermedad por la que aún está en tratamiento.

Su encuentro en la residencia del rey, Clarence House, en Londres, duró menos de 45 minutos, y Harry regresó a su casa en California tras pasar una noche en un hotel.

Desde entonces, el príncipe ha vuelto tres veces a Londres, pero en ninguno de sus viajes se ha reunido con la familia real, con la que rompió en 2020, acumulando resentimientos.

“Me gustaría mucho reconciliarme con mi familia”, dijo, esperanzado, en mayo pasado a la BBC. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, agregó el hermano menor del príncipe Guillermo, heredero al trono.

El 9 de julio, un encuentro en Londres entre el encargado de comunicación del rey, Tobyn Andreae, y la nueva responsable de relaciones públicas de Harry, Meredith Maines, reavivó las especulaciones. The Mail on Sunday publicó una foto de aquella reunión.

¿Posible reconciliación?

Según el tabloide The Mirror, el rey y su hijo podrían encontrarse esta semana.

“Una reconciliación es posible”, opinó el historiador y comentarista real, Ed Owens. “Para su reputación, después de su fallecimiento, una reconciliación con su hijo sería visto como algo muy positivo”, añadió al medio AFP.

El príncipe, de 40 años, asistirá la noche del lunes en Londres a la gala benéfica de la organización WellChild, que apoya a niños con discapacidades.

Padrino de esta organización desde hace 17 años, pronunciará un discurso y entregará un premio a una niña.

Antes de ello, Harry acudió el lunes al castillo de Windsor, al oeste de Londres, para depositar una ofrenda floral ante la tumba de su abuela, la reina Isabel II, fallecida hace tres años.

El martes, Enrique se desplazará a Nottingham (norte de Inglaterra), donde visitará un estudio de grabación para jóvenes y anunciará “una donación” a otra asociación, Children in Need (Niños necesitados), que lucha contra la violencia hacia la infancia.

“La gran pregunta, si se encuentran (Carlos III y Enrique), es ¿dónde?”, planteó Joe Little, editor jefe de Majesty Magazine, revista mensual sobre la realeza. La reunión de julio “muestra que hay un canal de comunicación”, declaró para AFP.

Antecedentes que han marcado a la familia

Little considera que el rey desea una reconciliación, pero señala las contradicciones de un príncipe que critica abiertamente a la familia real y pide públicamente un acercamiento.

Desde que renunció a sus obligaciones reales y se mudó en 2020 a California con su esposa Meghan, Harry concedió una entrevista a la estrella estadounidense del ‘talk show’, Oprah Winfrey, en 2021, insinuando que algunos miembros de la familia real son racistas.

A principios de 2023, Harry publicó sus memorias, “En la sombra”, criticando a su hermano Guillermo, a su cuñada Catalina, y también a Camila, su madrastra.

El príncipe también comenzó, y perdió, una batalla judicial en Reino Unido para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real. “Mi padre ya no me habla por este asunto de seguridad”, confesó en mayo.

Meghan, muy criticada en Reino Unido, no ha regresado desde el funeral de la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

Los hijos de la pareja, Archie y Lilibet, fueron vistos por última vez en Reino Unido en el 70º aniversario del reinado de Isabel II, en junio de 2022.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista real, un encuentro “en privado”, lejos de los medios, solo podría ser el comienzo de un largo proceso lleno de obstáculos.

Sobre todo, teniendo en cuenta, según Fitzwilliams, que Guillermo no parece estar en absoluto listo para ello.

