Murió Jennifer Runyon, una de las protagonistas de Los Cazafantasmas

La información se la confirmó un representante de la familia de la actriz a un medio de Estados Unidos.

  • La actriz tuvo una carrera en la televisión estadounidense durante los ochenta y noventa. Foto: Getty.
    La actriz tuvo una carrera en la televisión estadounidense durante los ochenta y noventa. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La actriz estadounidense Jennifer Runyon falleció el 6 de marzo a los 65 años, tras enfrentar durante seis meses una enfermedad oncológica, confirmó un representante de la artista a la revista Us Weekly.

Siga leyendo: El bailarín colombiano Fernando Montaño le responde a Timothée Chalamet sus comentarios sobre el ballet

Runyon fue conocida por su participación en cine y televisión durante las décadas de 1980 y 1990. Entre sus trabajos más recordados figura su aparición en la película Ghostbusters (1984), una producción que alcanzó gran popularidad internacional y en la que interpretó a una estudiante universitaria.

La intérprete también tuvo un papel destacado en la comedia televisiva Charles in Charge, donde dio vida al personaje de Gwendolyn Pierce. La serie, emitida en los años ochenta, se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más conocidos de ese periodo en la televisión estadounidense.

Además de estos proyectos, Runyon participó en diversas producciones televisivas. Entre ellas se encuentran la telenovela Another World y series Quantum Leap y Murder, She Wrote, donde realizó apariciones como actriz invitada.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada públicamente por su amiga cercana, la actriz Erin Murphy, quien compartió un mensaje en su cuenta personal de Facebook. En la publicación expresó su pesar por la muerte de Runyon y envió condolencias a su familia y a sus hijos.

Lea aquí: Britney Spears fue arrestada y trasladada a un hospital en Estados Unidos, ¿qué ocurrió?

De acuerdo con el representante citado por Us Weekly, la actriz murió después de varios meses de tratamiento contra el cáncer. También indicó que durante ese periodo estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos.

