Murió Jennifer Runyon, una de las protagonistas de Los Cazafantasmas

La actriz estadounidense Jennifer Runyon falleció el 6 de marzo a los 65 años, tras enfrentar durante seis meses una enfermedad oncológica, confirmó un representante de la artista a la revista Us Weekly.

Siga leyendo: El bailarín colombiano Fernando Montaño le responde a Timothée Chalamet sus comentarios sobre el ballet

Runyon fue conocida por su participación en cine y televisión durante las décadas de 1980 y 1990. Entre sus trabajos más recordados figura su aparición en la película Ghostbusters (1984), una producción que alcanzó gran popularidad internacional y en la que interpretó a una estudiante universitaria.

La intérprete también tuvo un papel destacado en la comedia televisiva Charles in Charge, donde dio vida al personaje de Gwendolyn Pierce. La serie, emitida en los años ochenta, se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más conocidos de ese periodo en la televisión estadounidense.