x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

Joyas, relojes y una cadena con la inscripción “Mi promesa” hacen parte de los objetos hallados en la zona del siniestro en Paipa. Autoridades mantienen los elementos bajo cadena de custodia mientras avanza la investigación.

  • Entre las pertenencias recuperadas se encuentra una cadena con la frase “Mi promesa”, una de las piezas más representativas del cantante. FOTO: redes sociales
    Entre las pertenencias recuperadas se encuentra una cadena con la frase “Mi promesa”, una de las piezas más representativas del cantante. FOTO: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A quince días del accidente aéreo en el que murieron el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, los organismos de búsqueda y rescate confirmaron la recuperación de varias pertenencias personales que las víctimas portaban al momento del impacto de la avioneta, ocurrido el pasado 10 de enero en zona rural de Paipa, Boyacá.

Conozca: Expiloto de Yeison Jiménez habla sobre la aeronave del accidente y confirma que fue el primero en volarla

Entre los elementos hallados hay anillos, relojes, argollas, medallas religiosas y accesorios de uso frecuente del artista, encontrados entre los restos calcinados de la aeronave. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y permanecen bajo cadena de custodia para su plena identificación y posterior entrega a los familiares.

Imágenes del presunto inventario de pertenencias halladas en la zona del siniestro se hicieron virales en redes sociales mientras avanza la investigación oficial. FOTO: redes sociales.
Imágenes del presunto inventario de pertenencias halladas en la zona del siniestro se hicieron virales en redes sociales mientras avanza la investigación oficial. FOTO: redes sociales.

Uno de los objetos que más ha llamado la atención es una cadena de oro con la inscripción “Mi promesa”, frase asociada a uno de los éxitos del intérprete y que, según personas cercanas, tenía un significado especial en su trayectoria. También fue reportado un dije en forma de pistola, pieza característica de la estética del género popular.

En medio del proceso de recuperación, en redes sociales comenzaron a circular fotografías que mostrarían el estado en que quedaron algunas de estas joyas tras el impacto y la incineración del avión. Las imágenes, que han generado conmoción entre seguidores del cantante, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación técnica.

Lea también: Video | Bad Bunny homenajeó a Yeison Jiménez a ritmo de Aventurero en su segunda noche en Medellín

Mientras tanto, la Aeronáutica Civil y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la recolección de pruebas para establecer las causas exactas del siniestro. Las hipótesis preliminares incluyen una posible falla mecánica, factores climáticos o error humano.

Pese a la tragedia, el legado musical de Jiménez se mantiene vigente. Su colaboración “Destino final”, junto a Luis Alfonso, continúa liderando listados de reproducción en plataformas digitales, en medio del duelo de sus seguidores y homenajes que se han extendido a escenarios nacionales e internacionales.

Las autoridades prevén entregar en los próximos días un informe preliminar sobre el proceso de recuperación de restos y objetos de valor, mientras el lugar del accidente permanece bajo vigilancia.

Temas recomendados

Redes sociales
Accidentes
Tragedias aéreas
joyas
Objetos
Imágenes
Colombia
Boyacá
Yeison Jiménez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida