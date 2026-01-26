Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

A quince días del accidente aéreo en el que murieron el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, los organismos de búsqueda y rescate confirmaron la recuperación de varias pertenencias personales que las víctimas portaban al momento del impacto de la avioneta, ocurrido el pasado 10 de enero en zona rural de Paipa, Boyacá. Conozca: Expiloto de Yeison Jiménez habla sobre la aeronave del accidente y confirma que fue el primero en volarla Entre los elementos hallados hay anillos, relojes, argollas, medallas religiosas y accesorios de uso frecuente del artista, encontrados entre los restos calcinados de la aeronave. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y permanecen bajo cadena de custodia para su plena identificación y posterior entrega a los familiares.

Imágenes del presunto inventario de pertenencias halladas en la zona del siniestro se hicieron virales en redes sociales mientras avanza la investigación oficial. FOTO: redes sociales.

Uno de los objetos que más ha llamado la atención es una cadena de oro con la inscripción “Mi promesa”, frase asociada a uno de los éxitos del intérprete y que, según personas cercanas, tenía un significado especial en su trayectoria. También fue reportado un dije en forma de pistola, pieza característica de la estética del género popular. En medio del proceso de recuperación, en redes sociales comenzaron a circular fotografías que mostrarían el estado en que quedaron algunas de estas joyas tras el impacto y la incineración del avión. Las imágenes, que han generado conmoción entre seguidores del cantante, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación técnica. Lea también: Video | Bad Bunny homenajeó a Yeison Jiménez a ritmo de Aventurero en su segunda noche en Medellín Mientras tanto, la Aeronáutica Civil y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la recolección de pruebas para establecer las causas exactas del siniestro. Las hipótesis preliminares incluyen una posible falla mecánica, factores climáticos o error humano.