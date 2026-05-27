Francisco Bolívar reapareció en redes sociales tras mensaje de apoyo de Fabián Ríos: esto dijo el actor

El actor Francisco Bolívar reapareció en redes sociales en medio de las preguntas generadas por su ausencia en las grabaciones de una serie televisiva y tras el mensaje publicado el 20 de mayo de 2026 por el actor Fabián Ríos, quien pidió respeto, apoyo y oraciones para su compañero.
La publicación de Bolívar en Instagram generó reacciones entre seguidores, compañeros de producción y usuarios que seguían atentos a su situación.
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La ausencia de Bolívar comenzó a ser comentada por fanáticos de la producción luego de que se conociera que su personaje sería interpretado por el actor David Trejos durante el rodaje. Trejos ya había participado en otras producciones de televisión, entre ellas ‘La mamá del 10’, de Caracol Televisión.
Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las razones por las que Francisco Bolívar dejó temporalmente las grabaciones. Sin embargo, el mensaje compartido días atrás por Fabián Ríos dio a entender que el actor estaría atravesando una situación personal que requiere atención.