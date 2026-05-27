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Francisco Bolívar reapareció en redes sociales tras mensaje de apoyo de Fabián Ríos: esto dijo el actor

El actor publicó un mensaje en Instagram luego de varios días de ausencia en las grabaciones de la serie y después de que su compañero hablara públicamente sobre su situación.

  • El actor publicó un mensaje relacionado con el personaje que interpreta en la serie. FOTO: Instagram: @franciscobolivar
    El actor publicó un mensaje relacionado con el personaje que interpreta en la serie. FOTO: Instagram: @franciscobolivar
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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El actor Francisco Bolívar reapareció en redes sociales en medio de las preguntas generadas por su ausencia en las grabaciones de una serie televisiva y tras el mensaje publicado el 20 de mayo de 2026 por el actor Fabián Ríos, quien pidió respeto, apoyo y oraciones para su compañero.

La publicación de Bolívar en Instagram generó reacciones entre seguidores, compañeros de producción y usuarios que seguían atentos a su situación.

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La ausencia de Bolívar comenzó a ser comentada por fanáticos de la producción luego de que se conociera que su personaje sería interpretado por el actor David Trejos durante el rodaje. Trejos ya había participado en otras producciones de televisión, entre ellas ‘La mamá del 10’, de Caracol Televisión.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las razones por las que Francisco Bolívar dejó temporalmente las grabaciones. Sin embargo, el mensaje compartido días atrás por Fabián Ríos dio a entender que el actor estaría atravesando una situación personal que requiere atención.

Francisco Bolívar reapareció en Instagram tras varios días de ausencia en grabaciones. FOTO: Instagram: @franciscobolivar
Francisco Bolívar reapareció en Instagram tras varios días de ausencia en grabaciones. FOTO: Instagram: @franciscobolivar

El mensaje de Francisco Bolívar en Instagram

En su reaparición digital, Francisco Bolívar compartió una imagen relacionada con la serie y escribió un mensaje haciendo referencia a su personaje:

“Lo que ha habido es una Organización Natural Y Perfecta En Función De Un Contexto, Calmémonos TodXs”.

Posteriormente, agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y añadió: “Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. Los amo”.

La publicación recibió comentarios de seguidores y también mensajes de respaldo por parte de integrantes de la producción, lo que aumentó la conversación alrededor del actor y sobre su posible continuidad en la nueva temporada de la serie.

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El mensaje previo de Fabián Ríos

Antes de la reaparición de Bolívar, Fabián Ríos había publicado un extenso mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre el actor, conocido también como ‘Pacho’ dentro de la producción.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, escribió inicialmente.

Más adelante agregó: “Por ese por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz, mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros sus compañeros”.

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El actor también pidió oraciones por Bolívar con el siguiente mensaje: “Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mí nene ‘Pachito’, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”.

Finalmente, concluyó: “Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi ‘Pachito’ hermoso”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con Francisco Bolívar?
Francisco Bolívar reapareció en redes sociales luego de varios días de ausencia en las grabaciones de una serie televisiva. Hasta ahora no se han revelado oficialmente las razones de su salida temporal, aunque el actor Fabián Ríos pidió apoyo y oraciones para él, dando a entender que atraviesa una situación personal.
¿Por qué Francisco Bolívar dejó temporalmente las grabaciones?
No existe una explicación oficial sobre la ausencia de Francisco Bolívar. La producción no ha informado los motivos y el actor tampoco ha entregado detalles, aunque personas cercanas han insinuado que estaría enfrentando una situación personal.
¿Qué dijo Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?
Fabián Ríos pidió respeto, apoyo y oraciones para Francisco Bolívar. En un mensaje publicado en redes aseguró que siente cariño y admiración por su compañero y expresó su deseo de verlo pronto recuperado y nuevamente trabajando con el elenco.

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