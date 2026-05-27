Fruko, Francisco Maturana y Sara Jaramillo Klinkert estarán en la Feria Cultura y Libros 2026 de El Tesoro: conozca la programación

En 2026, este evento literario realizado y organizado por el Parque Comercial El Tesoro llegará a su sexta edición. La Feria Cultura y Libros se realizará del 2 al 7 de junio en diferentes zonas del centro comercial. Serán 35 los escritores, cineastas, músicos y periodistas que participarán en las diferentes actividades que hacen parte de los seis días de programación, la cual girará alrededor de las tradiciones y fiestas populares de Colombia. Lea: Días del Libro 2026 superó los $387 millones en ventas y reunió a 25.000 lectores “La sexta edición de la Feria Cultura y Libros queremos generar conversaciones que nos permitan reconocernos y encontrarnos alrededor de lo que más nos identifica como colombianos, porque cuando celebramos nuestras tradiciones, no solo recordamos el pasado; sino que construimos el futuro que queremos compartir”, dijo Adriana González Zapata, gerente de El Tesoro.

12 espacios de las instalaciones del Parque Comercial serán los escenarios para las conversaciones, talleres y cursos que se realizarán en la Feria. Uno de los espacios más relevantes del evento, que es la muestra comercial, estará ubicada en la zona norte y reunirá a 40 editoriales y librerías entre las que estarán Al Pie de la Letra, Antimateria, BUKZ, Exlibris Café Libros e Ítaca. Además, los visitantes encontrarán dos espacios de donación de libros usados. Estos beneficiarán los catálogos de la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Antioquia.

Estos son los invitados y la programación de Feria Cultura y Libros 2026 de El Tesoro

Sara Jaramillo Klinkert, Carolina Sanín, Juliana Gómez Nieto, Jaime Echeverri y Yenny León son algunas de las escritoras que estarán en la Feria. Por ejemplo, el 2 de junio a las 02:30 de la tarde, Burgos presentará Nuestros dones, la obra ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita 2025, y el 5 de junio a las 04:30 de la tarde, Jaramillo Klinkert conversará con Valentina Toro sobre su cuento ilustrado, La cabeza del degollado.