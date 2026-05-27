Bebé de 18 meses murió tras caer a un abismo en zona rural de Yarumal, Antioquia

Una dolorosa tragedia sacudió al norte de Antioquia. Un camión de estacas, que iba por una vía destapada, rodó por un abismo en la vereda Lomas de los Llanos de Ochalí, corregimiento de Ochalí, la zona más alejada del casco urbano de Yarumal, Antioquia. A bordo iba una bebé de tan solo 18 meses, llamada Emilia Holguín Villa, quien perdió la vida. Su madre, Yurani Villa, y su abuela, resultaron gravemente heridas.

El siniestro, cuyas causas técnicas aún están bajo investigación, ocurrió en un sector con una topografía sumamente compleja. Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó atrapado en una zona de difícil acceso, lo que obligó a una titánica labor de rescate por parte de los bomberos de San Andrés de Cuerquia, el organismo más cercano al lugar de la tragedia, con apoyo fundamental de los campesinos de la zona.

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Aunque inicialmente las primeras versiones medios locales sugerían de forma errónea que las víctimas viajaban en una garrucha que se había reventado, se aclaró que el accidente de tránsito ocurrió en tierra. La garrucha fue el medio de transporte por el que los habitantes de la zona, los primeros en auxiliar a los heridos, los evacuaron para que los organismos de socorro les prestaran sus servicios. Sin embargo, después de la evacuación, confirmaron que la pequeña ya no tenía signos vitales.

Debido a las severas fracturas y traumas que sufrieron, las dos mujeres tuvieron que ser estabilizadas en camillas, amarradas a la estructura colgante y deslizadas con soga de un extremo al otro de la montaña para poder llevarlas a las ambulancias.