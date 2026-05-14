Esperanza Gómez se sinceró y anunció la muerte de su esposo y su madre: “Me afectó demasiado”

La reconocida actriz de películas para adultos Esperanza Gómez confesó una situación que le ha costado superar, pues aseguró que su madre y su esposo murieron en un lapso de tiempo muy corto, una experiencia que le dejó una profunda grieta emocional.

Así lo reveló en una entrevista con Los 40, donde contó que su esposo falleció el 30 de octubre de 2025, luego de una dura batalla contra el cáncer. “Mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte contra la enfermedad y a mí obviamente me afectó demasiado”, expresó Gómez.

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Sin embargo, Esperanza atravesó otro momento triste luego de que su madre también falleciera el 17 de abril de este año, un periodo de apenas seis meses que, según dijo, no ha sido fácil de asimilar. “Yo venía en una etapa bastante fuerte por ese tema. Se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad”, dijo con nostalgia Gómez ante los micrófonos de Los 40.

La actriz publicará una biografía en la que contará algunos de los episodios más difíciles de su vida, así como su llegada a los medios de comunicación y el camino que la llevó a convertirse en la primera colombiana en alcanzar reconocimiento por su participación en películas para adultos.