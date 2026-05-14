Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Esperanza Gómez se sinceró y anunció la muerte de su esposo y su madre: “Me afectó demasiado”

Las muertes de sus seres queridos ocurrieron en un corto periodo de tiempo, una situación que aún no ha logrado asimilar emocionalmente. Esto fue lo que contó.

  • La actriz Esperanza Gómez habló con dolor de las muertes de sus seres queridos. FOTO: Colprensa
    La actriz Esperanza Gómez habló con dolor de las muertes de sus seres queridos. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La reconocida actriz de películas para adultos Esperanza Gómez confesó una situación que le ha costado superar, pues aseguró que su madre y su esposo murieron en un lapso de tiempo muy corto, una experiencia que le dejó una profunda grieta emocional.

Así lo reveló en una entrevista con Los 40, donde contó que su esposo falleció el 30 de octubre de 2025, luego de una dura batalla contra el cáncer. “Mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte contra la enfermedad y a mí obviamente me afectó demasiado”, expresó Gómez.

Lea también: Instagram actualiza sus políticas tras derrota judicial en la Corte Constitucional frente a Esperanza Gómez

Sin embargo, Esperanza atravesó otro momento triste luego de que su madre también falleciera el 17 de abril de este año, un periodo de apenas seis meses que, según dijo, no ha sido fácil de asimilar. “Yo venía en una etapa bastante fuerte por ese tema. Se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad”, dijo con nostalgia Gómez ante los micrófonos de Los 40.

La actriz publicará una biografía en la que contará algunos de los episodios más difíciles de su vida, así como su llegada a los medios de comunicación y el camino que la llevó a convertirse en la primera colombiana en alcanzar reconocimiento por su participación en películas para adultos.

@los40colombia La razón por la que Esperanza Gómez no ha sacado su libro 💔 #soyimpresentable #esperanzagomez #libro #esposo @Esperanza Gomez ♬ sonido original - LOS40 Colombia

Ella ha incursionado en varios proyectos relacionados con el modelaje webcam y los videos musicales, pero ahora asegura estar enfocada en las redes sociales como creadora de contenido.

“Yo, cuando voy a trabajar con alguien, me fijo en la energía de esa persona. Me gusta ver esa conexión, esa química, y no me importa si es muy papasito o si tiene los abdominales, bíceps o tríceps bien marcados... eso no me importa”, concluyó Esperanza, quien además aclaró que nunca ha sido modelo webcam, aunque sí ha montado estudios relacionados con este oficio.

Siga leyendo: Claudia Lozano reveló el dramático momento que vivió en UCI: “Me despedí y pensé que me iba”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué le pasó al esposo de Esperanza Gómez?
Esperanza Gómez reveló que su esposo murió el 30 de octubre de 2025 después de enfrentar una dura batalla contra el cáncer.
¿Qué hace actualmente Esperanza Gómez?
Actualmente está enfocada en redes sociales y creación de contenido digital. También ha desarrollado proyectos relacionados con estudios webcam y medios digitales.
¿La mamá de Esperanza Gómez también murió?
Sí. La actriz contó que su madre falleció el 17 de abril de 2026, apenas unos meses después de la muerte de su esposo.

Temas recomendados

Cine
Películas
Entretenimiento
Medios de comunicación
Redes sociales
Cáncer
Familia
Salud mental
Entrevistas
Muerte
Actriz
modelos webcam
Famosos
Pérdidas
Colombia
Esperanza Gómez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos