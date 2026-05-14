¿Por qué ahora Aval y Davivienda ‘pelean’ en negocio de arenas y estadios? Estas son las millonarias cifras

La economía colombiana encontró un protagonista inesperado que está marchando a toda máquina. Las actividades artísticas y de entretenimiento se consolidaron en 2025 con un crecimiento del 9,9%, el más acentuado entre los sectores medidos por el Dane. Podría interesarle: El boom de los conciertos llevó a invertir $3 billones en los estadios colombianos, que recaudaron 100 millones de dólares en 2025 Este fenómeno es el resultado de una transformación: los estadios están dejando de ser templos del fútbol para convertirse en fábricas de empleo y consumo urbano. Detrás están los grandes conglomerados financieros y firmas internacionales que han identificado en los espectáculos masivos una fuente de alta rentabilidad.

Las apuestas de Davivienda y Grupo Aval en el sector de entretenimiento

Uno de los movimientos más recientes y ambiciosos lo encabeza el Grupo Davivienda. Junto a BeatHub Entertainment, la entidad financiera anunció la llegada de Daviarena en Sabaneta, Antioquia. Este proyecto representa la entrada del banco al negocio de los conciertos, no solo para la preventa de boletas, sino como socio activo en la ejecución de eventos. Con una inversión privada de $320.000 millones, Daviarena contará con un área construida de 55.000 metros cuadrados y capacidad para 17.200 personas. El diseño, a cargo de la firma británica HOK, proyecta un impacto económico externo de $400.000 millones anuales que beneficiará a sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía. Por otro lado, el Grupo Aval dio un golpe estratégico a través de Corficolombiana. La entidad firmó un acuerdo para adquirir el 51% de Sencia, la concesionaria encargada de la renovación y operación del estadio El Campín en Bogotá. Encuentre: DaviArena promete cien millones de dólares y 65 eventos el primer año Este proyecto de asociación público-privada contempla una inversión aproximada de $2,4 billones. El plan es construir un estadio moderno con aforo para 50.000 espectadores, además de un complejo con hotel, áreas comerciales y un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta transacción permite al grupo diversificar su portafolio hacia la infraestructura de entretenimiento. De acuerdo con el investigador económico Luis Fernando Ramírez, se trata de una tendencia que en Colombia está tomando fuerza, “pero es algo común en el mundo, los centros de eventos masivos siempre van respaldados por una marca importante sobre todo del sector de consumo masivo” Ramírez destaca que “están incursionando empresas del sector financiero, que es la novedad detrás de todo esto, por la exposición que les da a públicos masivos y porque se ha vuelto un tema rentable”.

Las inversiones en Medellín y Cartagena

El dinamismo del sector también se refleja en la modernización de otros escenarios emblemáticos. En Medellín, la alcaldía anunció una inversión pública de $750.000 millones para ampliar el aforo del Atanasio Girardot a 60.000 personas. La apuesta es asegurar el control estatal de una fuente de ingresos estratégica para el distrito. Simultáneamente, Barranquilla proyecta su propio Movistar Arena para 12.000 personas en el sector de La Loma. Además, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez recibe una inversión cercana a los $180.000 millones para alcanzar una capacidad de hasta 75.000 asistentes en conciertos. Estas obras responden a la necesidad de infraestructura de vanguardia para atraer las giras internacionales más exigentes. Pese a estos avances, el investigador Ramírez menciona algunos retos: “necesitamos mejor colectividad aérea y tiquetes mas favorables para ir de la mano de estos espectáculos para atraer publico vecino, de Ecuador, Perú y Centroamérica”. Lea más: Estadios movieron US$99 millones en conciertos y eventos durante 2025 en Colombia

¿Qué tan rentable son los conciertos y eventos masivos en Colombia?

¿Por qué es un negocio redondo? En 2025, la industria del entretenimiento en vivo en Colombia generó más de US$100 millones en ingresos por eventos musicales. Según el ranking de Pollstar, cinco estadios colombianos se ubicaron entre los 25 más importantes del continente por ventas de boletas. El Estadio El Campín ocupó el segundo lugar regional con una recaudación de US$35,4 millones. En el frente de los promotores, Páramo Presenta fue el segundo mayor de Suramérica con ingresos de US$146 millones, seguido por Ocesa Colombia con US$136 millones de dólares.

El peso del entretenimiento en Colombia en la economía