¿Por qué ahora Aval y Davivienda ‘pelean’ en negocio de arenas y estadios? Estas son las millonarias cifras

La economía colombiana encontró un protagonista inesperado que está marchando a toda máquina. Las actividades artísticas y de entretenimiento se consolidaron en 2025 con un crecimiento del 9,9%, el más acentuado entre los sectores medidos por el Dane.
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Este fenómeno es el resultado de una transformación: los estadios están dejando de ser templos del fútbol para convertirse en fábricas de empleo y consumo urbano. Detrás están los grandes conglomerados financieros y firmas internacionales que han identificado en los espectáculos masivos una fuente de alta rentabilidad.