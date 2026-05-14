¿Por qué Julián Álvarez es la obsesión de Luis Enrique para la próxima temporada del PSG?

La temporada 2025/26 fue otro fracaso para el Atlético de Madrid. Los del “Cholo” Simeone compitieron hasta el final en la Copa del Rey, pero se les escapó el título en penales ante Real Sociedad. En La Liga, siempre estuvo alejado de la disputa del título, aunque está en puestos de clasificación a Champions, y en Liga de Campeones cayeron ante Arsenal en la semifinal. Esto puede desmotivar a algunas de sus figuras a continuar con el proyecto.
Julián Álvarez es el líder del ataque del Atlético de Madrid. Su salida es algo que en el conjunto colchonero consideran muy probable. Aunque en palabras de Mateu Alemany, director deportivo de los rojiblancos, el Atleti “debe mantener a lo mejor que tenemos. Con Julián se lleva especulando toda la temporada”:
Durante los dos mercados de pases anteriores (verano e invierno), el Fútbol Club Barcelona demostró su interés en Julián Álvarez, sin embargo, los intentos culés han sido en vano. Poco interés hay en el Atlético de Madrid en reforzar a un rival directo del fútbol local.