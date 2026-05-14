¿Por qué Julián Álvarez es la obsesión de Luis Enrique para la próxima temporada del PSG?

La temporada 2025/26 fue otro fracaso para el Atlético de Madrid. Los del “Cholo” Simeone compitieron hasta el final en la Copa del Rey, pero se les escapó el título en penales ante Real Sociedad. En La Liga, siempre estuvo alejado de la disputa del título, aunque está en puestos de clasificación a Champions, y en Liga de Campeones cayeron ante Arsenal en la semifinal. Esto puede desmotivar a algunas de sus figuras a continuar con el proyecto. Julián Álvarez es el líder del ataque del Atlético de Madrid. Su salida es algo que en el conjunto colchonero consideran muy probable. Aunque en palabras de Mateu Alemany, director deportivo de los rojiblancos, el Atleti “debe mantener a lo mejor que tenemos. Con Julián se lleva especulando toda la temporada”: Durante los dos mercados de pases anteriores (verano e invierno), el Fútbol Club Barcelona demostró su interés en Julián Álvarez, sin embargo, los intentos culés han sido en vano. Poco interés hay en el Atlético de Madrid en reforzar a un rival directo del fútbol local.

Hay que recordar que Antoine Griezmann dejará el club madrileño. En marzo pasado, “El Principito” fue confirmado como nuevo jugador del Orlando City, club al que llegará el 31 de julio. El francés no jugará la Copa del Mundo con los galos, ya que renunció en septiembre de 2024 al equipo nacional. Tras la baja de “Grizzou”, el Atlético de Madrid quiere cuidar a Julián Álvarez a como dé lugar para no perder poder ofensivo, pero el Paris Saint-Germain propone una solución a los de Simeone con tal de quedarse con la “Araña”. Según Iñaki Villalón de Linos, del Chiringuito TV, el PSG podría “ofrecer hasta 150 millones de euros. Las negociaciones avanzan entre ambas partes”. Además, se rumora un posible canje de dinero más la ficha de Kangin Lee o Goncalo Ramos por el argentino.

¿Cómo encajaría en el sistema de Luis Enrique?

El director técnico español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, implementó en los 3 años de trabajo que lleva al frente de los parisinos un estilo de juego práctico, en el que todos saben qué hacer con la pelota y sin ella. El estratega cambió la mentalidad del vestuario y también la política de fichajes, esto último en conjunto con el director deportivo portugués, Luis Campos. Su esquema de juego es un 4-3-3, con un trío de ataque de jugadores que se caracterizan por la velocidad, habilidad para superar rivales en el uno a uno y buena definición. Tanto Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia como Bradley Barcola pueden jugar como referencia de ataque, pero ninguno es delantero centro natural. PSG sí tiene un delantero de área, el portugués Gonçalo Ramos, pero no es habitual titular para Enrique. Si bien el conjunto francés no precisa de una referencia de ataque para ser peligroso, Julián Álvarez le brindaría al entrenador español un perfil de jugador con el que no cuenta actualmente en la plantilla.