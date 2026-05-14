¿Proyecto de nación o instrumento del gobierno de turno? Exrector de la Nacional analisó el presente de la universidad

La reciente inauguración del edificio de la Facultad de Artes en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha desatado una controversia que trasciende el acto de la entrega de infraestructura física.
Le puede interesar: El regaño de la Corte Suprema a Petro por descalificar la autoridad electoral y denunciar fraude en el sistema “que lo eligió a él”
Lo que debió ser un acto académico y administrativo se transformó, según el exrector Ricardo Mosquera Mesa, en un escenario de “exaltación personal” y “abuso de poder” por parte del Ejecutivo, según señaló en su más reciente columna publicada en El Espectador este jueves 14 de mayo.
El debate central, de acuerdo con el exrector y miembro del Consejo Superior, no gira solo en torno a los ladrillos, sino a la tensión histórica entre la autonomía universitaria y la tentación del mesianismo político.