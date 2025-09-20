La presentadora Claudia Lozano salió de la UCI: así avanza su condición clínica

La salud de la presentadora de Show Caracol (de Noticias Caracol), Claudia Lozano, de 43 años, ha generado preocupación en sus seguidores tras conocerse el reciente ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de practicarse una cirugía abdominal en una clínica de Bogotá.
En contexto: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, está en UCI tras una cirugía abdominal
En junio, la presentadora había sido diagnosticada con trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos. En ese momento ella presentaba fuertes dolores en su espalda y unos hematomas que agravaron su salud.