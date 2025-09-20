x

La presentadora Claudia Lozano salió de la UCI: así avanza su condición clínica

La presentadora Claudia Lozano salió de la UCI tras una compleja cirugía abdominal en Bogotá. Su recuperación genera alivio entre sus seguidores. Le contamos cómo avanza su salud y qué dicen sus allegados sobre su estado clínico.

    A la presentadora Claudia Lozano la ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá. FOTOS: Tomadas de Instagram @Claudialozanooficial
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

La salud de la presentadora de Show Caracol (de Noticias Caracol), Claudia Lozano, de 43 años, ha generado preocupación en sus seguidores tras conocerse el reciente ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de practicarse una cirugía abdominal en una clínica de Bogotá.

En contexto: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, está en UCI tras una cirugía abdominal

En junio, la presentadora había sido diagnosticada con trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos. En ese momento ella presentaba fuertes dolores en su espalda y unos hematomas que agravaron su salud.

“Afortunadamente no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”, aseguró el presentador de La Corona TV, quien agregó que su colega estuvo a un pelo de una tragedia”.

¿Cómo está la salud de Claudia Lozano?

Lozano no estaba cerca de sus familiares en el momento del procedimiento quirúrgico, que duró alrededor de siete horas. Sin embargo, fuentes cercanas a Noticias Caracol confirmaron a la revista Vea, de El Espectador, que la presentadora ya salió de la UCI y sus allegados ahora la acompañan en la pronta recuperación.

La trayectoria de Claudia Lozano en Noticias Caracol y su cercanía con la audiencia

“Es una profesional admirable y una mujer muy cercana a la audiencia, todos esperamos que salga adelante”, expresaron allegados de Lozano en medios y redes sociales.

Claudia Lozano participa como presentadora en Noticias Caracol desde el 2007. Es recordada por su participación en la sección El Show Caracol. Además, realiza informes especiales para el noticiero y ha desfilado como modelo en diferentes pasarelas.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Falleció Alejandra Gómez, periodista del programa Mañana Express del Canal RCN

¿Qué cirugía le practicaron a Claudia Lozano?
Fue sometida a una cirugía abdominal de siete horas debido a complicaciones relacionadas con una trombosis venosa.
¿Cómo está la salud actual de Claudia Lozano?
Salió de la UCI y se encuentra en recuperación, acompañada de su familia, con evolución estable, según fuentes cercanas.
¿Quién es Claudia Lozano en Noticias Caracol?
Es presentadora de la sección Show Caracol desde 2007 y también ha trabajado como modelo y en informes especiales para el noticiero.

