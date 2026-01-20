Blake Lively acusó a Justin Baldoni de obligarla a grabar desnuda una escena de Romper el círculo

Romper el círculo ha sido una de las películas más polémicas de los últimos años. Y ha sido así no precisamente por su contenido ni por las actuaciones. Una vez estrenado el filme, sus protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni, han mantenido una guerra abierta de acusaciones mutuas y señalamientos. Después de un tiempo de relativa paz, Lively ha vuelto a la carga.

La actriz acusó al actor y director de haberla presionado para simular una escena de parto prácticamente desnuda durante el rodaje de la película Romper el círculo. La información fue divulgada por el medio estadounidense TMZ, que tuvo acceso a extractos de la declaración presentada por Lively en el marco del conflicto legal que mantiene con Baldoni.

Según los documentos, Lively relató que el día en que se filmó la escena del nacimiento, Baldoni y el productor Jamey Heath insistieron en que interpretara el parto sin ropa. De acuerdo con su testimonio, Baldoni habría argumentado que su esposa se quitó la ropa al dar a luz a sus hijos. Lively afirmó que respondió que en ninguno de sus partos estuvo desnuda y que solicitó que su personaje usara una bata de hospital, dado que la escena se desarrollaba en un hospital.

En su declaración, la actriz sostuvo que la producción continuó presionando para incluir desnudez y para que el vientre protésico quedara visible. Señaló que se sintió obligada a aceptar una simulación de desnudez desde debajo del pecho hacia abajo, algo que, según indicó, no había sido discutido ni acordado previamente.

Lively explicó que la grabación de la escena se extendió durante varias horas y que, en distintos momentos, permaneció acostada boca arriba en una cama de hospital, con las piernas desnudas y colocadas en estribos, mientras personal no esencial transitaba por el set. Afirmó que lo único que cubría sus genitales era un pequeño trozo de tela negra, además de una bata colocada de forma estratégica.

La actriz también indicó que la producción filmó varios ángulos de la escena, incluidos planos frontales y laterales, y que tuvo que pedir mantas para cubrirse entre tomas, las cuales no siempre le fueron proporcionadas. Según su testimonio, ese mismo día supo que el actor que interpretaba al obstetra era amigo de Baldoni y que estuvo ubicado repetidamente entre sus piernas durante la filmación.

Además, Lively calificó como inapropiada la presencia del financiero Steve Sarowitz en el set durante esa jornada. En su declaración también afirmó que, al día siguiente, Jamey Heath le mostró un video de una mujer completamente desnuda, que ella creyó pornográfico, y que detuvo la reproducción cuando ella le pidió que parara. Según Lively, Heath le dijo entonces que el video correspondía al parto de su esposa.