Actores de Sin senos sí hay paraíso reaccionan a tragedia en rodaje en Bogotá, ¿qué dijeron?

La industria audiovisual colombiana amaneció conmocionada tras el ataque ocurrido durante las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso en el centro de Bogotá, un hecho que dejó víctimas mortales y desató una ola de reacciones entre actores, gremios y seguidores.
A través de redes sociales, varias figuras del elenco manifestaron su rechazo y dolor con un mismo mensaje que rápidamente se volvió tendencia: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”. Entre quienes compartieron esta imagen están Carolina Gaitán, Gregorio Pernía y otros integrantes de la producción, quienes optaron por el luto digital en señal de respeto.