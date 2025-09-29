Empleo temporal en TCL: así puede postularse a las vacantes de fin de año

TCL abre vacantes para asesores comerciales en Colombia para fin de año
De cara a la temporada de fin de año, la multinacional TCL, en alianza con la marca Kalley, abrió una convocatoria nacional para contratar asesores comerciales temporales.
La compañía busca fortalecer su equipo de ventas en diferentes ciudades del país y ofrece estabilidad laboral durante el periodo de contratación.
Le puede interesar: Trabaje en Maaji: la empresa abrió nuevos cupos laborales en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y Cartagena