Empleo temporal en TCL: así puede postularse a las vacantes de fin de año

TCL abre vacantes para asesores comerciales en Colombia para fin de año De cara a la temporada de fin de año, la multinacional TCL, en alianza con la marca Kalley, abrió una convocatoria nacional para contratar asesores comerciales temporales. La compañía busca fortalecer su equipo de ventas en diferentes ciudades del país y ofrece estabilidad laboral durante el periodo de contratación.

Perfil requerido

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: - Ser bachiller. - Tener al menos 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles, preferiblemente en telefonía, tecnología o electrodomésticos. - Contar con habilidades de servicio al cliente y asesoría comercial para impulsar los productos de la marca y cumplir con los objetivos de venta.

Condiciones laborales

Los asesores comerciales de TCL apoyarán la venta de productos Kalley y TCL en diferentes ciudades del país. FOTO: GETTY

- Tipo de contrato: Obra o labor (aproximadamente 2 meses). - Horario: Disponibilidad de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana. - Salario: Salario mínimo legal mensual vigente (SMLV) + variable por cumplimiento. TCL resalta que su prioridad es el bienestar de los colaboradores y sus familias, brindando un ambiente laboral con oportunidades de crecimiento.

¿Cómo postularse a las ofertas de temporada de fin de año en TCL?