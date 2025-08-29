Estas son las plataformas recomendadas para la búsqueda de empleo en el país, ¿cuál se ajusta a sus necesidades?

Los colombianos buscan empleo a través de varias plataformas, entre ellas el Servicio Público de Empleo, elempleo.com, Magneto, Computrabajo y LinkedIn. Según Diana Cardozo, psicóloga de agencias de empleo transnacional, el Servicio Público de Empleo es uno de los más utilizados. Este es “administrado por el Estado y gestionado a través de entidades públicas”; por tanto, funciona mediante el Sena y algunas entidades privadas sin ánimo de lucro. Los mayores niveles de contratación se concentran en cargos operativos y técnicos. Con corte al 27 de agosto había registradas 293.002 ofertas de empleo en esta plataforma. Aunque se contabilizaron 1.532 vacantes con salarios menores al mínimo y 392 con remuneraciones superiores a $15 millones, la mayoría (103.934 ofertas) ofrecían remuneraciones en el rango entre $1 millón a $1,5 millones, principalmente en Bogotá y Valle del Cauca. Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Magneto, ¿la mejor plataforma para encontrar empleo?

Magneto Empleos actualmente concentra más de 120.000 ofertas laborales. FOTO: GETTY

Por su parte, Magneto gestiona procesos de selección a través de la recepción de hojas de vida, ciclos de contratación y retroalimentación en cada etapa. De acuerdo con Julia González, directora de mercadeo de la plataforma, “contamos con más de 5.000 empresas activas que confían en nosotros para atraer talento, y todos los días tenemos en promedio 126.135 vacantes abiertas en nuestro sitio web”. Actualmente, la plataforma ofrece más de 40.000 vacantes para personas sin experiencia, más de 100.000 para quienes tienen menos de un año y cerca de 4.000 con salarios superiores a $4 millones. Entre las empresas con mayor movimiento figuran Bodytech, la Agencia de Empleo de Colsubsidio, Manpower, Grupo Éxito, entre otras. De acuerdo con González, una de las plataformas en las que se materializan más contrataciones para perfiles profesionales, de coordinación y directivos es elempleo.com, que cuenta con más de 18.594 ofertas, de las que 14.050 son presenciales, 3.738 híbridas y 823 en modalidad remota. Lea más: Acceda a más de 120.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar En cuanto a los salarios, 2.615 vacantes ofrecen salarios entre $1,5 y $2 millones, 1.797 menos de $1,5 millones, 1.857 entre $2 y $2,5 millones y 1.300 entre $2,5 y $3 millones. La menor cantidad de ofertas se ubica entre $12,5 y más de $18 millones, pues se tienen alrededor de 169 vacantes disponibles. En áreas como administrativa y financiera; archivo y documentación; auditorías, contraloría e interventoría; comercio exterior; compras e inventarios; gerencia general; impuestos, tributario y contable; mercadeo y publicidad; recursos humanos y administración de personal; redacción y generación de contenido; sistemas y tecnología; y todo lo relacionado con salud.

Computrabajo, una de las más tradicionales