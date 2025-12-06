Dulce Nicole, la niña que recicla con su madre en Medellín y que fue elegida embajadora Nike Eco League en la Copa Malala’s

Cuando el deporte se junta una cualquier labor social o ambiental, por medio de diferentes eventos en los que participan los niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Medellín, se llegan a conocer historias transformadoras de vida. Esta vez, gracias al fútbol femenino.
Ese fue el caso de la Supercopa de la No Violencia 2025 - Nike Eco League, también llamada Copa Malala’s, que en su tercera edición contó con la participación de 544 futbolistas, jugando contra la violencia femenina y por el cuidado del medioambiente.
Allí se conoció la historia de Dulce Nicole Agudelo Valencia, de 10 años. Una niña como cualquier otra en la ciudad de Medellín, pero con un don, una labor y conciencia diferente por el medio ambiente a la del resto, por lo que EL COLOMBIANO, tuvo la oportunidad de hablar con ella.