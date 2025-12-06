Tragedia en Urabá: niña de 4 años y una mujer murieron en naufragio de embarcación con 50 pasajeros

Una embarcación que cubría la ruta Acandí–Turbo naufragó este sábado en aguas del golfo de Urabá, dejando dos víctimas confirmadas y un hombre desaparecido. De acuerdo con información preliminar y con el comunicado oficial de la Alcaldía de Acandí (Chocó), el siniestro ocurrió en horas de la mañana, cuando la lancha —identificada como La Consentida, adscrita a una transportadora marítima de la zona— impactó un tronco a la altura del sector Yerbasal.
Lea también: Embarcación de la Armada embistió una lancha de pescadores donde iba un menor de edad que sigue desaparecido
Según versiones de testigos citadas por Urabá Noticias, el motorista no alcanzó a advertir el obstáculo flotante, lo que provocó el volcamiento de la embarcación. La emergencia activó de inmediato labores de rescate por parte de pescadores, lancheros y otras embarcaciones que transitaban por el sector, quienes lograron evacuar con vida a la mayoría de ocupantes.