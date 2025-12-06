Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán

Nuevos detalles permiten reconstruir con mayor claridad cómo avanzan las pesquisas por el envenenamiento de dos adolescentes en Bogotá, un caso que estremeció al país en abril y que llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de captura internacional contra Zulma Guzmán Castro, señalada como posible implicada en el doble homicidio. Las primeras claves surgieron a partir de las cámaras de seguridad del barrio Rosales, que registraron el paso del domiciliario en bicicleta que entregó las frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio. El joven, al ser interrogado, confirmó que recordaba la entrega y condujo a los investigadores hasta el edificio desde el cual —según él— recibió la instrucción de enviar el paquete: una torre ubicada cerca del parque de la 93. Ese punto, inicialmente apenas una referencia, terminó convertido en el hilo que llevó a las autoridades a indagar sobre el papel que habría jugado Guzmán Castro.

Las víctimas fueron dos niñas de 13 y 14 años, la hija del empresario Juan De Bedout y una de sus amigas, quienes compartían con otros menores en un apartamento de Rosales el viernes 4 de abril, cuando consumieron las frambuesas que desencadenaron la tragedia. El abogado Fabio Humar, representante de la familia, dijo a EL TIEMPO que no daría declaraciones por tratarse de un caso que involucra menores, pero confirmó que han cooperado con la Fiscalía. Según documentos de la investigación conocidos por ese diario, hacia mediados de octubre se ordenó el rastreo de las comunicaciones de al menos cuatro celulares relacionados con el entorno del caso, incluidos mensajes de voz y texto. Para ese momento, el informe de Medicina Legal ya concluía que la muerte de las niñas correspondía a un homicidio por intoxicación con talio: el metal fue identificado tanto en las muestras biológicas como en las frutas que consumieron. Puede leer: ¿Qué es el talio, la sustancia que mató a dos niñas en Bogotá? Ese dictamen reforzó la línea que apunta hacia Guzmán, una economista de 54 años que ha hecho carrera como emprendedora en el sector de los vehículos eléctricos y que en el pasado sostuvo una relación con De Bedout. Con estudios en la Universidad de los Andes y posgrados en Alemania, Estados Unidos y en economía ambiental, la empresaria comenzó a figurar en el expediente cuando varios elementos parecieron converger alrededor de sus movimientos, compras y contactos. Uno de esos elementos tiene que ver con un episodio ocurrido meses antes del crimen: un video antiguo en el que aparece una mujer —que se está verificando si se trata de Guzmán Castro— simulando interés en un apartamento vecino al de los De Bedout. Según le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al caso, esa mujer habría intentado instalar un rastreador GPS en uno de los vehículos de la familia. A esta señal se suma otra pista: entre las llamadas que recibió el domiciliario antes de realizar la entrega, figura un número que habría sido usado desde Argentina, país que coincide con uno de los destinos recientes en los movimientos migratorios de Guzmán Castro. Aunque estuvo en Colombia en agosto, registros la ubican luego en Buenos Aires, Brasil, España y el Reino Unido. Le recomendamos: ¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá? La indagación también tomó un giro importante cuando el domiciliario contó que, en el apartamento cerca al parque de la 93 donde recibió la instrucción para el envío, fue atendido por un hombre que dijo conocer a Guzmán. Según una fuente consultada por, en ese lugar funcionarían supuestos servicios de “guía espiritual y mentalismo”. Por esa razón, la Fiscalía pidió autorización a un juez para revisar las comunicaciones de personas que frecuentaban el edificio.

Aunque aún no se conocen los resultados de ese análisis, sí se han consolidado otras evidencias: las compras de frambuesas congeladas que, de acuerdo con documentos judiciales, habría realizado Guzmán en fechas clave. Investigadores rastrearon una adquisición por 30.000 pesos el 25 de marzo, a la 1:15 p. m.; otra compra el 26 de marzo a las 7 p. m., entregada en una dirección en la calle 77 con carrera séptima; y más pedidos similares realizados en días posteriores.

Las cámaras de seguridad complementan esta línea de tiempo. Videos en poder de la Fiscalía muestran al repartidor entregando las frambuesas el 3 de abril a las 6:30 p. m.; sin recibir respuesta, regresó a las 7:15 p. m. Ese mismo paquete —según se investiga— habría sido el que llegó finalmente a las menores. Todos estos elementos, sumados al dictamen toxicológico y a los vínculos indirectos entre la empresaria y varios puntos del recorrido del domiciliario, llevaron a la Fiscalía a solicitar a un juez de control de garantías la captura internacional de Guzmán Castro. Le recomendamos leer: Madre de una de las niñas envenenadas que murió hace dos años también tendría rasgos de talio en su cuerpo Mientras tanto, este 5 de diciembre, se conoció un mensaje que Guzmán habría enviado a través de WhatsApp a sus conocidos. En él, describe que se encuentra en una situación “gravísima” desde que fue señalada como sospechosa de la muerte de las niñas. También afirmó que no escapó a ningún sitio, sino que está en Argentina por motivos de estudio. “Hola a todos. Me encuentro en medio de una situación gravísima, donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace algunos meses. Me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal). Me acusan públicamente de haber huido a Argentina, luego a Brasil, España y al Reino Unido. Los que me conocen saben que no huí a ninguna parte”, dijo.

El mensaje que Zulma G. envió a sus conocidos. Foto: redes sociales

