Un proyecto “político” y un buen recambio generacional: así llegan los rivales de Colombia al Mundial 2026

Ninguno de los países que ya está confirmado jugará contra Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 tiene una población más grande que la de nuestro país. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en nuestra nación viven más de 53 millones de habitantes. Portugal, en el papel y por su presente deportivo el gran rival a vencer, tiene una población de 10,7 millones de habitantes –apenas el 20,1% en comparación con Colombia–; mientras que en Uzbekistán, ubicado en Asia –el continente más poblado del mundo–, viven 38 millones que celebran, por primera vez en 34 años de “independencia”, la alegría de llegar a un Mundial.

¿De dónde salió la Selección de Uzbekistán?

Los uzbekos, que pertenecieron a la Unión Soviética hasta que se disolvió en 1991, son el primer país de Asia Central que logra llegar a una Copa del Mundo. En Norteamérica disputarán el primer Mundial de su historia desde que, en 1994, crearon su Federación de Fútbol y se inscribieron en FIFA.

La Selección de Uzbekistán es otro “milagro” que llegó al Mundial. Sin embargo, los asiáticos no son resultado de la diáspora de sus habitantes, como Cabo Verde o Curazao, sino consecuencia de la planificación estatal, tan propia de ese continente. En 2019, después de quedarse en la puerta de la clasificación a Rusia 2018, el presidente del país Shavkat Mirziyoyev firmó el decreto 5887 por medio del cual se creó la ley para el desarrollo del fútbol hasta 2030 en el país, que tenía objetivos como llegar al top 50 del ranking FIFA para ese año, clasificar a la Copa del Mundo y, sobre todo, formar jóvenes futbolistas con nivel de exportación a Europa.

Lo han logrado. El ejemplo más claro es el joven Abdukodir Khusanov, de 21 años, que juega en el Manchester City inglés. También Abbosbek Fayzullaev, quien con 22 años hace parte del Istanbul Basaksehir de Turquía. Ellos, junto a veteranos como Eldor Shomurodov, que juega en el mismo equipo turco, pero había brillado en la Roma italiana, fueron las figuras sobre las que se construyó la base de los uzbekos y llegar a la primera Copa del Mundo bajo la dirección técnica del exdefensa italiano Fabio Cannavaro.

Así es la Selección de Portugal más allá de Cristiano Ronaldo

Cuando se habla de la Selección lusa es imposible no pensar en Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el delantero de 40 años es apenas un eslabón del engranaje que ha formado, en los últimos años, el entrenador español Roberto Martínez. Ronaldo jala la atención porque será su último Mundial y es el único gran título que no ha ganado. Sin embargo, tiene una buena escuadra que lo respalda. Futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao, Gonçalo Ramos, entre otros, también forman parte de las figuras del equipo portugués.