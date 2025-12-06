De la Espriella publicó la carta que le escribió a Uribe para rechazar participar en consulta de marzo: “han vetado mi nombre”

Abelardo de la Espriella reiteró este sábado su negativa a participar en la consulta de marzo de 2026. Lo hizo con un gesto político calculado: al hacer pública la carta que días atrás le envió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y principal promotor de un mecanismo amplio para definir al candidato de la derecha. El abogado, que este viernes ya había anticipado su decisión al afirmar que se encaminaría “directo a primera vuelta” de 2026, expuso en el documento los argumentos que lo llevaron a apartarse de la propuesta del uribismo.
La comunicación, divulgada pocas horas después de que Juan Carlos Pinzón anunciara su participación en la consulta, refuerza la distancia estratégica que De la Espriella ha marcado en los últimos días. Aunque insiste en que su relación con Uribe se mantiene en buenos términos, subraya que el punto de quiebre no es ideológico sino de procedimiento. Según el aspirante, someterse a la consulta equivaldría a desdibujar el impulso ciudadano que, asegura, respalda su postulación.
“Dejar al pueblo, que ahora me ha entregado un mandato inequívoco a través de millones de firmas, que son un mandato popular, expuesto a los egos e intereses políticos individuales, de tantos precandidatos, sería una acción que decepcionaría a una base ciudadana que cree en el “tigre” y valora la extrema coherencia que ha sido el pilar fundamental de nuestro movimiento patriótico”, escribió.
Ese respaldo, según su relato, está representado por las firmas que presentó esta semana ante la Registraduría: 4,6 millones, una cifra que sorprendió incluso dentro de su propio equipo de campaña y que al superar por amplio margen las 635.000 exigidas por la ley fue presentada como una señal de legitimidad popular.
“Ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria”, le escribió al expresidente Uribe.
Esa decisión habría generado incomodidad en sectores del Centro Democrático, según fuentes consultadas. Uribe ha insistido en que la oposición debería converger en una consulta interpartidista en marzo para definir un único candidato de cara a la primera vuelta en mayo. Actualmente, dentro del partido siguen en carrera las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes por ahora sostienen la línea de acudir al mecanismo colectivo.