De la Espriella publicó la carta que le escribió a Uribe para rechazar participar en consulta de marzo: “han vetado mi nombre”

Abelardo de la Espriella reiteró este sábado su negativa a participar en la consulta de marzo de 2026. Lo hizo con un gesto político calculado: al hacer pública la carta que días atrás le envió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y principal promotor de un mecanismo amplio para definir al candidato de la derecha. El abogado, que este viernes ya había anticipado su decisión al afirmar que se encaminaría “directo a primera vuelta” de 2026, expuso en el documento los argumentos que lo llevaron a apartarse de la propuesta del uribismo. La comunicación, divulgada pocas horas después de que Juan Carlos Pinzón anunciara su participación en la consulta, refuerza la distancia estratégica que De la Espriella ha marcado en los últimos días. Aunque insiste en que su relación con Uribe se mantiene en buenos términos, subraya que el punto de quiebre no es ideológico sino de procedimiento. Según el aspirante, someterse a la consulta equivaldría a desdibujar el impulso ciudadano que, asegura, respalda su postulación. “Dejar al pueblo, que ahora me ha entregado un mandato inequívoco a través de millones de firmas, que son un mandato popular, expuesto a los egos e intereses políticos individuales, de tantos precandidatos, sería una acción que decepcionaría a una base ciudadana que cree en el “tigre” y valora la extrema coherencia que ha sido el pilar fundamental de nuestro movimiento patriótico”, escribió. En contexto: De la Espriella dijo que no estará en la consulta de marzo y a Uribe le molestó Ese respaldo, según su relato, está representado por las firmas que presentó esta semana ante la Registraduría: 4,6 millones, una cifra que sorprendió incluso dentro de su propio equipo de campaña y que al superar por amplio margen las 635.000 exigidas por la ley fue presentada como una señal de legitimidad popular. “Ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria”, le escribió al expresidente Uribe. Esa decisión habría generado incomodidad en sectores del Centro Democrático, según fuentes consultadas. Uribe ha insistido en que la oposición debería converger en una consulta interpartidista en marzo para definir un único candidato de cara a la primera vuelta en mayo. Actualmente, dentro del partido siguen en carrera las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes por ahora sostienen la línea de acudir al mecanismo colectivo.

Uribe en varias ocasiones se ha manifestado sobre la candidatura de De la Espriella y ha dicho que siente un profundo respeto por él, quien ha sido, además, su apoderado en varios procesos judiciales. En la publicación, el precandidato corresponde a esa admiración con mensajes de elogio hacia el exmandatario: “El afecto, la lealtad y la admiración que le profeso al Gran Colombiano son imperecederos e inmutables. Me siento honrado con su amistad; su sabiduría y visión, han sido inspiración y faro de luz para mi vida. ¡Firme por Uribe y Firme por la Patria!”. Sin embargo, De la Espriella argumenta que su movimiento, Defensores de la Patria, no opera como una estructura partidista tradicional. Sostiene que se trata de una organización ciudadana cuya fuerza se gestó antes incluso de que él formalizara su aspiración presidencial. Desde el año pasado, explica el texto, el grupo venía reuniendo simpatizantes en decenas de chats de WhatsApp, casi todos con el mismo nombre y con cerca de 250 integrantes cada uno. A través de esos canales circulaban contenidos de opinión y piezas políticas producidas por el propio abogado, especialmente materiales críticos hacia el presidente Gustavo Petro. Puede leer: Manual para entender el ‘despelote’ en la derecha Esa estrategia digital, que con el tiempo se convirtió en una red nacional de seguidores, es el que —según su versión— impulsó la recolección de las firmas, recogidas, afirma, “sin dádivas y con fervor” por ciudadanos de todos los estratos y regiones. Ese resultado, sostiene, constituye un compromiso directo que no puede verse subordinado a un mecanismo como la consulta.

En la misiva también retoma la propuesta que previamente había planteado: realizar una gran encuesta el 10 de diciembre como vía para escoger un candidato único de la oposición. Explica que esa alternativa fue rechazada por otros sectores y que, además, los promotores de la consulta vetaron su nombre para participar en ella. “No descarto ir directamente a la primera vuelta si esta unión no se materializa, para no perder tiempo valioso en procesos que podrían fragmentarnos aún más”, escribió.

De la Espriella agrega un argumento adicional: considera incoherente acudir a una consulta financiada con recursos públicos, cuando él mismo ha criticado ese mecanismo en el pasado. Afirma que el país atraviesa dificultades económicas que exigen austeridad y que él no está dispuesto a avalar un gasto que, según dice, podría evitarse. “Ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria”, escribió.

Aun así, el precandidato insiste en que su mano permanece extendida para quienes no hayan respaldado al gobierno de Gustavo Petro. Reitera que su único adversario es el proyecto político del presidente y, particularmente, el senador Iván Cepeda, a quien identifica como su heredero. Llama a la unidad y reclama que la oposición no puede permitirse llegar fragmentada a las urnas. Le sugerimos: Recolección de firmas: ¿un atajo que persiste para hacer campaña anticipada sin topes? Hubo 91 comités inscritos “En consecuencia, pese a que soy el aspirante que no ha atacado a nadie, que ha llamado persistentemente a la unión y que ha priorizado el bien común por encima de todo, el rechazo y el veto han sido la única respuesta recibida: soy reiterativo y seguiré siéndolo, no reconozco enemigos más que a Petro, Cepeda y sus cómplices”, dijo. Eso sí, el tono de la carta combina deferencia hacia Uribe con firmeza frente a su propia postura. “Nuestra disparidad de criterios en esta ocasión obedece a un asunto de forma y no de fondo, porque ambos defendemos los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Un líder de la dimensión del presidente Uribe tiene perfectamente claro que el disenso es la base de la democracia”.

