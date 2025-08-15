Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

Si está buscando empleo, Magneto Empleos es una de las plataformas más completas para acceder a oportunidades laborales en Colombia y el extranjero. Actualmente, cuenta con más de 104.200 vacantes activas en diferentes sectores y niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones ejecutivas. Entre las áreas con mayor número de ofertas se encuentran servicio al cliente, ventas, tecnología, logística, mercadeo, administración, salud y manufactura. La plataforma también reúne convocatorias de grandes empresas nacionales e internacionales, lo que la convierte en una opción clave para quienes desean ampliar sus posibilidades de contratación. Le puede interesar: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Paso a paso para registrarse en Magneto Empleos

La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY

El registro es gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo. Estos son los pasos: 1- Ingrese al portal oficial: vaya a www.magneto365.com. 2- Cree una cuenta: haga clic en “Registrarse” e ingrese sus datos personales, correo electrónico y una contraseña segura. 3- Complete su perfil: incluya su formación académica, experiencia laboral, habilidades y certificaciones. 4- Adjunte su hoja de vida: suba el archivo en formato PDF o Word para que las empresas puedan revisarlo. 5- Busque vacantes: utilice el buscador para filtrar por ciudad, área o palabra clave. 6- Postúlese: seleccione la oferta que le interese y haga clic en “Postularme”.

5 ofertas de empleo destacadas en Magneto

Operador de Tiendas Ara Santa Fe y Barrios Unidos (Bogotá)

Salario a convenir. Requisitos: - Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente. - Disponibilidad para turnos rotativos. - Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle. Responsabilidades: - Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones y mantenimiento del orden en tienda. Aplique aquí. Conozca también: Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

Supervisor Logístico - Almacenamiento y producto terminado (Bello)

Responsabilidades: - Supervisar la recepción y despacho de productos terminados. - Ejecutar la clasificación de productos y envases. - Verificar la organización de la bodega. - Garantizar el cumplimiento de indicadores de inventarios. Asegurar la disponibilidad y oportunidad del producto terminado. Liderar equipo de trabajo Habilidades: - Gestión de inventarios. - Planificación logística. - Comunicación efectiva. - Resolución de problemas. - WMS. - SAP. - Gestión de equipos. Postúlese acá.

Call Center Español Solo Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.500.001. Responsabilidades: - Manejar interacciones por voz chat email y web. - Atender principalmente chats con un 40% del volumen total. - Realizar llamadas telefónicas cuando sea necesario (40%). - Gestionar emails y formularios web (20%). - Asistir y guiar a los clientes sobre la plataforma web y operaciones generales. - Proveer soporte a los clientes hispanohablantes. Requerimientos: - Experiencia previa en atención al cliente o call center. - Conocimientos básicos de informática (uso de computador herramientas básicas de Microsoft y SharePoint). - Disponibilidad para trabajar 100% presencialmente en Medellín. Envíe la hoja de vida acá.

Representante Servicio Al Cliente Bilingüe Bogotá y Cali

Salario: $ 3.080.000. Responsabilidades: - Atender consultas de clientes a través de chat en vivo. - Proveer soluciones rápidas y efectivas a las inquietudes de los clientes. - Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente. - Colaborar con otros departamentos para resolver problemas complejos. - Mantener actualizados los registros y reportes de interacción con los clientes. Conozca también: Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar? Requerimientos: - Nivel de inglés B2 o superior. - Título de bachillerato completo. - Mayor de 18 años. - Habilidades destacadas en servicio al cliente. - Conocimientos básicos de informática. - Buena disposición para el trato con clientes. - Extranjeros deben presentar PPT y pasaporte. Conozca más detalles acá.

Informador(a) (Envigado)

Funciones: Recopilar información por fuentes internas (clientes, empleados y comerciantes) y externas del centro comercial. Apoyar y ejecutar los planes de entrenamiento, capacitación e inducción. Apoyar y ejecutar las diferentes actividades de los demás procesos del centro comercial. Atender y solucionar todas las quejas, preguntas, comentarios y reclamos que realicen clientes, empleados y comerciantes en el punto información. Apoyar la ejecución de los planes de acción referentes a los resultados QSA, PQR y todas las actividades de mercadeo, eventos y comunicaciones. Participar en el comité de Mercadeo del centro comercial para proveer información del conocimiento del cliente. Proporcionar asistencia, asesoría y orientación a todos los clientes internos y externos del centro comercial. Ejecutar el registro de los ROC para atender y solucionar los requerimientos de éstos. Requisitos: - Educación formal como Técnico en asistencia Administrativa - Experiencia laboral de un año. Postúlese ahora mismo acá.

Ventajas de usar Magneto Empleos