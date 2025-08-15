Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

Si está buscando empleo, Magneto Empleos es una de las plataformas más completas para acceder a oportunidades laborales en Colombia y el extranjero. Actualmente, cuenta con más de 104.200 vacantes activas en diferentes sectores y niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones ejecutivas.
Entre las áreas con mayor número de ofertas se encuentran servicio al cliente, ventas, tecnología, logística, mercadeo, administración, salud y manufactura. La plataforma también reúne convocatorias de grandes empresas nacionales e internacionales, lo que la convierte en una opción clave para quienes desean ampliar sus posibilidades de contratación.
