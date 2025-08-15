x

Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

La plataforma reúne oportunidades en áreas como ventas, tecnología, logística, administración y servicio al cliente. Conozca el paso a paso para registrarse gratis.

    Magneto Empleos facilita el contacto directo entre empresas y candidatos en Colombia. FOTO: GETTY
    La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 11 horas
bookmark

Si está buscando empleo, Magneto Empleos es una de las plataformas más completas para acceder a oportunidades laborales en Colombia y el extranjero. Actualmente, cuenta con más de 104.200 vacantes activas en diferentes sectores y niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones ejecutivas.

Entre las áreas con mayor número de ofertas se encuentran servicio al cliente, ventas, tecnología, logística, mercadeo, administración, salud y manufactura. La plataforma también reúne convocatorias de grandes empresas nacionales e internacionales, lo que la convierte en una opción clave para quienes desean ampliar sus posibilidades de contratación.

Le puede interesar: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Paso a paso para registrarse en Magneto Empleos

La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY

El registro es gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo. Estos son los pasos:

1- Ingrese al portal oficial: vaya a www.magneto365.com.

2- Cree una cuenta: haga clic en “Registrarse” e ingrese sus datos personales, correo electrónico y una contraseña segura.

3- Complete su perfil: incluya su formación académica, experiencia laboral, habilidades y certificaciones.

4- Adjunte su hoja de vida: suba el archivo en formato PDF o Word para que las empresas puedan revisarlo.

5- Busque vacantes: utilice el buscador para filtrar por ciudad, área o palabra clave.

6- Postúlese: seleccione la oferta que le interese y haga clic en “Postularme”.

5 ofertas de empleo destacadas en Magneto

Conoce las ofertas de empleo

Operador de Tiendas Ara Santa Fe y Barrios Unidos (Bogotá)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente.

- Disponibilidad para turnos rotativos.

- Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle.

Responsabilidades:

- Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones y mantenimiento del orden en tienda.

Aplique aquí.

Conozca también: Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

Supervisor Logístico - Almacenamiento y producto terminado (Bello)

Responsabilidades:

- Supervisar la recepción y despacho de productos terminados.

- Ejecutar la clasificación de productos y envases.

- Verificar la organización de la bodega.

- Garantizar el cumplimiento de indicadores de inventarios.

Asegurar la disponibilidad y oportunidad del producto terminado.

Liderar equipo de trabajo

Habilidades:

- Gestión de inventarios.

- Planificación logística.

- Comunicación efectiva.

- Resolución de problemas.

- WMS.

- SAP.

- Gestión de equipos.

Postúlese acá.

Call Center Español Solo Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.500.001.

Responsabilidades:

- Manejar interacciones por voz chat email y web.

- Atender principalmente chats con un 40% del volumen total.

- Realizar llamadas telefónicas cuando sea necesario (40%).

- Gestionar emails y formularios web (20%).

- Asistir y guiar a los clientes sobre la plataforma web y operaciones generales.

- Proveer soporte a los clientes hispanohablantes.

Requerimientos:

- Experiencia previa en atención al cliente o call center.

- Conocimientos básicos de informática (uso de computador herramientas básicas de Microsoft y SharePoint).

- Disponibilidad para trabajar 100% presencialmente en Medellín.

Envíe la hoja de vida acá.

Representante Servicio Al Cliente Bilingüe Bogotá y Cali

Salario: $ 3.080.000.

Responsabilidades:

- Atender consultas de clientes a través de chat en vivo.

- Proveer soluciones rápidas y efectivas a las inquietudes de los clientes.

- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

- Colaborar con otros departamentos para resolver problemas complejos.

- Mantener actualizados los registros y reportes de interacción con los clientes.

Conozca también: Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Requerimientos:

- Nivel de inglés B2 o superior.

- Título de bachillerato completo.

- Mayor de 18 años.

- Habilidades destacadas en servicio al cliente.

- Conocimientos básicos de informática.

- Buena disposición para el trato con clientes.

- Extranjeros deben presentar PPT y pasaporte.

Conozca más detalles acá.

Informador(a) (Envigado)

Funciones:

Recopilar información por fuentes internas (clientes, empleados y comerciantes) y externas del centro comercial.

Apoyar y ejecutar los planes de entrenamiento, capacitación e inducción.

Apoyar y ejecutar las diferentes actividades de los demás procesos del centro comercial.

Atender y solucionar todas las quejas, preguntas, comentarios y reclamos que realicen clientes, empleados y comerciantes en el punto información.

Apoyar la ejecución de los planes de acción referentes a los resultados QSA, PQR y todas las actividades de mercadeo, eventos y comunicaciones.

Participar en el comité de Mercadeo del centro comercial para proveer información del conocimiento del cliente.

Proporcionar asistencia, asesoría y orientación a todos los clientes internos y externos del centro comercial.

Ejecutar el registro de los ROC para atender y solucionar los requerimientos de éstos.

Requisitos:

- Educación formal como Técnico en asistencia Administrativa

- Experiencia laboral de un año.

Postúlese ahora mismo acá.

Ventajas de usar Magneto Empleos

1- Acceso a vacantes en diferentes ciudades y sectores.

2- Convocatorias de empresas reconocidas.

3- Posibilidad de recibir alertas personalizadas según su perfil.

4- Postulación en línea sin costo.

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
