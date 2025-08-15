Crece la brecha: solo 22 de cada 100 personas con discapacidad tienen empleo en Colombia

En Colombia, más del 88% de las personas con discapacidad están en edad de trabajar, pero solo el 22,8% tiene un empleo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
En contraste, el 60,4% de la población sin discapacidad cuenta con trabajo. Esta brecha evidencia la necesidad urgente de políticas y programas de inclusión laboral que promuevan oportunidades reales y transformen la cultura empresarial.
