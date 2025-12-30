MinTrabajo confirmó la intención del Gobierno para retirar la prima de servicio a los congresistas, ¿qué dicen los legisladores?

Dentro de las últimas decisiones de 2025 del gobierno de Gustavo Petro, una que se podría oficializar en los últimos días es la eliminación de la prima de servicios que reciben los congresistas. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la existencia de esta posibilidad.

“No es quitarles, es un acto de justicia. Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas”, fue lo que expresó el jefe de cartera de Trabajo aludiendo que dicha decisión el pueblo colombiano la “aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”.

Esta confirmación por parte de uno de los integrantes del gabinete de Gustavo Petro se da luego de que se conociera un borrador del decreto con el que se tomaría esa decisión.

En dicho documento se establece que la prima se eliminaría para los congresistas que arranquen su periodo el próximo 20 de julio de 2026 luego de las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo. Con esto, un senador y un representante que actualmente devenga alrededor de 52 millones de pesos al mes, pasaría a recibir cerca de 35,7 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que al 2025 este beneficio asciende a 16.914.540 pesos.