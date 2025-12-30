x

MinTrabajo confirmó la intención del Gobierno para retirar la prima de servicio a los congresistas, ¿qué dicen los legisladores?

El ministro Antonio Sanguino expresó la intención por parte del Gobierno Nacional para eliminar el beneficio que tienen senadores y representantes a la Cámara desde el año 2013.

  El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó claro que sí hay intención por parte del Gobierno Nacional de eliminar la prima de servicios de los congresistas, la cual existe desde el 2013.
    El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó claro que sí hay intención por parte del Gobierno Nacional de eliminar la prima de servicios de los congresistas, la cual existe desde el 2013. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

30 de diciembre de 2025
bookmark

Dentro de las últimas decisiones de 2025 del gobierno de Gustavo Petro, una que se podría oficializar en los últimos días es la eliminación de la prima de servicios que reciben los congresistas. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la existencia de esta posibilidad.

“No es quitarles, es un acto de justicia. Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas”, fue lo que expresó el jefe de cartera de Trabajo aludiendo que dicha decisión el pueblo colombiano la “aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”.

Esta confirmación por parte de uno de los integrantes del gabinete de Gustavo Petro se da luego de que se conociera un borrador del decreto con el que se tomaría esa decisión.

Lea también: Salario de los congresistas: listo borrador de decreto que eliminaría prima de servicios, ¿cuánto ganarían al mes?

En dicho documento se establece que la prima se eliminaría para los congresistas que arranquen su periodo el próximo 20 de julio de 2026 luego de las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo. Con esto, un senador y un representante que actualmente devenga alrededor de 52 millones de pesos al mes, pasaría a recibir cerca de 35,7 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que al 2025 este beneficio asciende a 16.914.540 pesos.

¿Qué dicen los congresistas sobre la eliminación de la prima de servicios?

Sobre esta propuesta que, aunque el Gobierno Nacional ha mencionado pero aún no la ha hecho oficial, ya tiene el visto bueno de algunos legisladores.

Una de ellas es la senadora Angélica Lozano, quien hizo referencia a un proyecto presentado en un período legislativo anterior pero que no pasó los debates requeridos para volverse ley.

“En senado aprobamos por unanimidad en 2023 eliminar la prima de congresistas. Murió en tercer debate en cámara (sic)”, resaltó Lozano, añadiendo que le parece acertada la propuesta del gobierno Petro. “Como esta prima la creó un decreto del gobierno en 2013, otro decreto la puede eliminar”, concluyó.

Jota Pe Hernández, uno de los senadores más votados en las pasadas elecciones legislativas y a quien Lozano referencia como coautor del proyecto presentado en el 2023 también celebró la intención de eliminar este beneficio.

“Fui el primer congresista que encontró la fórmula de bajar el salario de los congresistas eliminando la prima especial de servicios que hoy es de 16 millones de pesos”, atribuyó Jonathan Ferney, nombre de pila de Jota Pe.

“Petro toma mi idea, ojalá cumpla y la haga realidad”, subrayó el congresista opositor al jefe de Estado.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, le hizo un llamado al mandatario para que siga adelante con esa iniciativa. “Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de la prima de servicios de los congresistas. El presidente desde el principio podía hacerlo y espero que lo cumpla de verdad. Esa medida en particular no es populismo: es justicia social básica y ética pública”, expresó.

La prima de servicios para los congresistas nació mediante el Decreto 2170 de 2013 en el gobierno de Juan Manuel Santos y algunos personajes de la política mencionan que su objetivo inicial era apoyar el traslado de los congresistas de las regiones que no residen en Bogotá.

Siga leyendo: Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de 2016, ¿podría repetirse el escenario en 2026?

