Minsalud definió el aumento de la UPC (dinero para el sistema) para 2026; así quedó

El Ministerio de Salud anunció este martes que el incremento global de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2026 será del 12,94 %. Para esa decisión, esa entidad tuvo en cuenta la equiparación del 95 % de los recursos para la atención de los afiliados al régimen subsidiado a los del régimen contributivo, que fue ordenado por la Corte Constitucional. Le puede interesar: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, ¿por qué? Según explicó la entidad, ese aumento será del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado, como lo determinó la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento.

La resolución 2764 de 2025 del ministerio puntualiza que el valor de la UPC en el régimen contributivo para el otro año será de $1’658.912, con lo cual su valor diario corresponde a $4.608. Por su parte, el valor de esa prima en el subsidiado será de $1’541.706, con lo cual su valor diaria quedará en $4.282. En un comunicado de esa institución explicaron que el incremento de recursos para el aseguramiento en salud es de $11,6 billones, pues pasarán de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones en 2026. De ese aumento es que sale el incremento global del 12,94 % de la unidad.

“Se espera que las EPS hagan uso eficiente y responsable del dinero destinado a la salud, teniendo en cuenta que el esfuerzo fiscal realizado por el Estado colombiano es comparable al impacto de una reforma tributaria”, finalizó la comunicación del Minsalud.

Aún así, previo a la expedición de esa resolución —que salió dos horas después de finalizada una mesa de trabajo con varios actores del sistema, que terminó sin acuerdo— el ministerio anunció que no ajustará la UPC de 2024 y años anteriores, como también lo ordenó la Corte. Puede leer: Incremento de recursos para el sistema de salud no se hará con la inflación: Adres Así lo explicó el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, quien firmó la resolución como ministro encargado y quien señaló que se adelantaron los espacios de concertación exigidos, pero sin llegar a acuerdos. “El ministerio está cumpliendo la orden de manera textual. La Corte Constitucional dice ‘acuerden una cifra de UPC’ y no hubo acuerdo, llevamos todos los insumos necesarios a la Comisión Asesora”, dijo. Además, cuestionó que “por el contrario, encontramos unos hallazgos de cosas que se han cobrado de manera en principio irregular y de indicios de malos usos de los recursos”.

Pese a la importancia de estos recursos en el sistema de salud, esa cartera se ha negado en múltiples ocasiones a realizar un aumento de la UPC que le han exigido los gremios del sector y hasta desobedeciendo varios autos del alto tribunal. Recientemente, la misma corporación judicial negó la prórroga solicitada por el Ministerio de Salud para cumplir las órdenes proferidas por el alto tribunal tras el incidente de desacato por la insuficiencia de la unidad de pago por capitación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la UPC? La unidad de pago por capitación es el valor que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado, usada para financiar atención en salud. ¿Cuánto subirá la UPC en 2026? 12,94 % en promedio: $1’658.912 para contributivo y $1’541.706 para subsidiado.