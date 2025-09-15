x

GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

Ventas, servicio al cliente y administración son las áreas con mayor demanda, especialmente en el Valle de Aburrá, Bogotá y Bucaramanga.

  GCO busca talento en ventas, servicio al cliente y administración en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. FOTO: GETTY
    GCO busca talento en ventas, servicio al cliente y administración en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
bookmark

El mercado laboral colombiano sigue mostrando oportunidades en sectores que dinamizan la economía. Esta vez, GCO, reconocida por su presencia en servicios de tercerización y soluciones de talento humano, anunció más de 100 vacantes activas.

Los perfiles más buscados se concentran en ventas, servicio al cliente y áreas afines, además de administración y oficina. La mayoría de las ofertas se encuentran en Medellín y el Valle de Aburrá, seguidas de oportunidades en Bogotá y Bucaramanga, lo que convierte a estas ciudades en los principales focos de contratación.

“Somos apasionados por el cliente, lideramos desde el empoderamiento, somos innovadores y somos sostenibles en nuestras prácticas. Recuerda que si quieres hacer parte de nuestra cultura y vivenciarla, postúlate a nuestras vacantes”, se expresa en su lading de Magneto.

Le puede interesar: Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

Ofertas más destacadas en GCO

La compañía GCO amplía su equipo con más de 100 vacantes activas en varias ciudades del país. FOTO: GETTY
La compañía GCO amplía su equipo con más de 100 vacantes activas en varias ciudades del país. FOTO: GETTY

Auxiliar de Bodega tiendas de ropa / Bogotá Zona Sur

Salario a convenir.

Responsabilidades:

• Recepción y verificación de mercancía entrante.

• Almacenamiento adecuado de productos en la bodega.

• Organización y clasificación de inventario.

• Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos.

• Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo.

• Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos

Requisitos:

•Tener el título de bachiller y ser mayor de edad

• Buenas habilidades de organización y atención al detalle.

• Disponibilidad de tiempo completo

1 año de experiencia en el sector retail moda.

Aplique acá.

Analista de Compras de Tejidos - Medellín y Valle de Aburrá

Salario: $ 2.500.000.

Responsabilidades:

- Incluir analizar tendencias de mercado, negociar con proveedores, y supervisar el proceso de compra desde la selección hasta la recepción de los insumos.

- Mantener un enfoque estratégico para asegurar que los materiales adquiridos no solo cumplan con las expectativas de calidad, sino que también se alineen con las necesidades y visiones de diseño de nuestra marca.

- Tener pasión por la moda y un ojo agudo para los detalles, y buscas un entorno de trabajo dinámico.

- Gestionar y optimizar la adquisición de productos y tejidos para nuestras colecciones. Tu papel será crucial para asegurar que los materiales seleccionados cumplen con nuestros estándares de calidad y se ajustan a los presupuestos establecidos.

Postúlese en este enlace.

Asesor De Ventas - Bucaramanga

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Atender y asesorar a los clientes en sus compras

- Mantener una excelente presentación del punto de venta

- Conseguir los objetivos de ventas establecidos

- Gestionar las actividades administrativas propias del puesto

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/Retail.

- Habilidades comunicativas sobresalientes.

- Disponibilidad para trabajar tiempo completo domingo a domingo.

Conozca más detalles aquí.

Analista de compras de insumo - Medellín

Salario: $ 2.836.050.

Funciones principales:

- Validar que la solicitud de compra esté completa y clara para dar inicio al proceso.

- Identificar si los materiales corresponden a un desarrollo nuevo, una recompra o un aprovechamiento de inventario.

- Buscar alternativas de productos nuevos o sustitutos.

- Elaborar informes de inventario.

Requisitos:

- Conocimientos en Excel.

- Experiencia previa en compras, logística, comercio exterior y/o retail.

Envíe la hoja de vida acá.

Analista de desarrollo y gestión de equipos - Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Identificar el impacto de los cambios organizacionales derivados de proyectos y decisiones estratégicas.

- Proponer metodologías de intervención en gestión del cambio y cultura.

- Ejecutar planes de cambio, acompañando a los equipos en la implementación, facilitando la transición e identificando puntos de resistencia.

- Emitir comunicaciones organizacionales y de proyectos, adaptadas a los diferentes públicos.

- Participar en mesas interdisciplinarias para promover el entendimiento de las estrategias de negocio y de transformación.

- Generar alianzas estratégicas con terceros para programas de cambio y cultura.

- Diseñar y ejecutar espacios/eventos orientados al fortalecimiento de la cultura.

- Realizar seguimiento y consolidación de indicadores del área para garantizar la mejora continua.

Habilidades:

- Metodologías ágiles.

- Herramientas de diseño.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes de GCO por Magneto Empleos?

1- Ingrese al portal de Magneto Empleos.

2- En la barra de búsqueda, escriba “GCO” y seleccione su ciudad o modalidad de trabajo preferida.

3- Revise las ofertas disponibles y haga clic en la que más le interese para conocer los requisitos y la descripción del cargo.

4- Si aún no tiene cuenta, regístrese en la plataforma con su correo electrónico o inicie sesión.

5- Complete su perfil, cargue su hoja de vida actualizada y haga clic en “Aplicar”.

Lea más: Sí hay empleo: Fifa busca asesores bilingües de atención al cliente en Medellín: así puede enviar su hoja de vida

Recomendaciones para destacar su postulación

- Mantenga su hoja de vida actualizada con logros específicos en experiencia previa.

- Use palabras clave relacionadas con ventas, servicio al cliente o administración para optimizar la visibilidad de su perfil.

- Active las notificaciones de Magneto para recibir alertas sobre nuevas vacantes similares.

Conozca también: Homecenter, Ara, Patprimo y Studio F ofrecen empleo para fines de semana: vacantes y cómo aplicar

