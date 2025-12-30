Formulan cargos contra el gobernador de Antioquia por presunto detrimento en proyecto de ciclorrutas en el Oriente

La Contraloría General de Antioquia imputó cargos fiscales al gobernador Andrés Julián Rendón, por un presunto detrimento patrimonial ocurrido durante su gestión como alcalde de Rionegro entre el periodo 2016 y 2019, relacionado con un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que fue anunciado, contratado y financiado, pero que no se ejecutó conforme a lo pactado.
Desde la Gobernación de Antioquia señalaron que la formulación de cargos tendría un trasfondo político y la relacionaron con la negativa del actual gobierno departamental a respaldar la solicitud de la contralora para ampliar la planta de cargos para el próximo año.
Según la administración departamental, esta decisión habría generado una reacción en su contra, pese a que el contrato cuestionado continúa vigente y en ejecución, y a que el origen de la investigación se remonta a la administración de Luis Pérez.