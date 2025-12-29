Comfama publicó seis libros para conocer los futuros

Hasta la fecha. Lecturas Comfama ha publicado 24 títulos. El número más reciente de ese catálogo es Tejer futuros posibles, una publicación que reúne conversaciones realizadas en la Fiesta del Libro y la Cultura y que hace parte de la colección Conversaciones, una de las líneas editoriales del sello editorial de la caja de compensación.

Ana María Tovar Arango, responsable de Lecturas Comfama e integrante del equipo de Cultura de Comfama, señaló que Tejer futuros posibles recoge reflexiones en torno al futuro y a los futuros comunes que se buscan construir desde distintos campos del conocimiento.

La colección Conversaciones se caracteriza por convertir en publicaciones editoriales las relatorías de charlas y diálogos que se desarrollan en eventos culturales, especialmente en la Fiesta del Libro. Según Tovar, el objetivo es que esas palabras, inicialmente puestas en escena de manera oral, puedan conservarse, circular y seguir generando reflexión en otros momentos y contextos. El formato busca acercarse a una conversación cotidiana, similar a la experiencia de leer un diálogo o escuchar un pódcast.

Tejer futuros posibles está compuesto por seis conversaciones, cada una presentada en un cuadernillo independiente. Los temas abordados incluyen los futuros comunes, la ética para pensar el futuro, los mitos fundacionales asociados a la idea de futuro, los aportes de la ciencia a estas reflexiones, los habitantes del futuro —más allá de los seres humanos— y una mirada desde las personas mayores sobre cómo pensar la sociedad que viene.

Entre los participantes de estas conversaciones se encuentran Mabel Lara y David Escobar, quienes dialogaron sobre futuros comunes; Andrés Roldán, director del Parque Explora, y Carla Paniagua, investigadora de futuros, que sostuvieron una conversación sobre ética y futuro; Perla Toro y el escritor Hugo Chaparro reflexionaron sobre los mitos fundacionales y la idea de un futuro que ya pasó. También hacen parte Simón Posada, Jesús Loaiza y Rosana Arismendi, que intercambiaron opiniones sobre ciencia y futuro; a su vez, Francesco Orsini y Diana Wiesner conversaron en torno a los habitantes del futuro. El sexto librillo contiene la charla entre Marcela Guiral y el psiquiatra Daniel Vásquez sobre el envejecimiento y las personas mayores.

Cada cuadernillo tiene entre 30 y 40 páginas y fue pensado como una edición portátil y de lectura ágil. El tiraje es de 500 ejemplares por cuadernillo. Actualmente, las publicaciones se consiguen únicamente en formato impreso en librerías de la ciudad. Los afiliados a Comfama pueden acceder a tarifas diferenciales cuando el sello participa en ferias del libro y eventos culturales.

Lecturas Comfama ha publicado cinco títulos que corresponden a la colección Conversaciones. Entre ellos se encuentran Un espacio para la libertad, inspirado en el ensayo Un cuarto propio, de Virginia Woolf; Imaginación y verdad, centrado en memoria, justicia y paz en el contexto posterior al informe de la Comisión de la Verdad; y Las palabras abrazan, que propone diálogos entre disciplinas distintas.

Para 2026, está prevista la publicación de nuevas relatorías correspondientes a las charlas realizadas en la edición próxima de la Fiesta del Libro.