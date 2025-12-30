Venezuela y Colombia no son los únicos: países que han realizado aumentos históricos del salario mínimo, ¿cómo les fue?

Nunca antes en la historia económica de Colombia se había presentado un incremento del salario mínimo como el que decretó este 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro. Esto representa un cambio, positivo o negativo, en la manera en que los trabajadores serán remunerados a partir de 2026.
Y aunque el jefe de Estado defendió que el aumento de $2 millones (un alza del 23,78 %) contribuirá a reducir el desempleo, aún no se sabe cuál será su impacto sobre la inflación, el arriendo (indexado al IPC), los precios de los alimentos, los servicios públicos y el transporte.