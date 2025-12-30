Venezuela y Colombia no son los únicos: países que han realizado aumentos históricos del salario mínimo, ¿cómo les fue?

Nunca antes en la historia económica de Colombia se había presentado un incremento del salario mínimo como el que decretó este 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro. Esto representa un cambio, positivo o negativo, en la manera en que los trabajadores serán remunerados a partir de 2026. Y aunque el jefe de Estado defendió que el aumento de $2 millones (un alza del 23,78 %) contribuirá a reducir el desempleo, aún no se sabe cuál será su impacto sobre la inflación, el arriendo (indexado al IPC), los precios de los alimentos, los servicios públicos y el transporte.

Pero lo que sí aseguran es que esta decisión amplía el hueco fiscal. “Entre pensiones y salarios mínimos que deben pagarse con recursos del Tesoro General de la Nación, el costo adicional podría rondar los 10 billones de pesos”, explicó a los micrófonos de La W y Caracol Radio, Diego Guevara, exministro de Hacienda, quien advirtió que el déficit total de financiación podría ampliarse en cerca de 30 billones de pesos. Existen algunas estimaciones y predicciones, pero solo con el paso de los meses se verán reflejados los resultados de esta decisión, que ahora se busca llevar ante el Consejo de Estado para que sea declarada nula.

Bolivia también incrementó su salario mínimo para 2026 en más del 15 %

Siguiendo con los aumentos actuales e históricos, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, decretó que el salario mínimo del país aumentará un 20 % en 2026, pasando de 2.750 bolivianos a 3.300 bolivianos. “Mi prioridad absoluta es proteger su bolsillo mientras estabilizamos el país. Por ello, anuncio que desde enero de 2026 el salario mínimo nacional subirá a 3.300 bolivianos, un incremento del 20 %, y elevaremos la Renta Dignidad a 500 bolivianos para nuestros adultos mayores”, afirmó el mandatario, de centro‑derecha y con inclinaciones conservadoras.

Aumento en Turquía para 2026

Turquía también elevó el salario mínimo para 2026 en un 27 %, alcanzando las 28.075 liras turcas (unos 655 dólares), una medida que busca contrarrestar una inflación cercana al 31,07 % y mejorar los ingresos salariales de los trabajadores. Sin embargo, un artículo del diario turco Daily Sabah advierte sobre el riesgo de precios exorbitantes tras el incremento.

El ministro de Comercio de ese país, Ömer Bolat, aseguró al medio citado que no tolerará “que haya empresas que intenten aumentar los precios o imponer alzas con el pretexto del salario mínimo; oportunistas que busquen elevar los precios en la misma proporción que el aumento salarial”.

Coracia y el aumento que hizo para el año que ya termina

En Croacia, el salario mínimo aumentó en enero de 2025 un 15,5 %, al pasar de 840 euros a 970 euros mensuales. Un estudio de Eurofound señala que los salarios mínimos aumentaron sustancialmente en 2025 en la mayoría de los países de la Unión Europea, y que en muchos casos superaron la inflación, lo que se tradujo en un incremento del poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo. Empero, el mismo informe advierte que el aumento del costo de la vivienda afecta la suficiencia del salario mínimo. "Quienes perciben el salario mínimo gastan una proporción significativamente mayor de sus ingresos en vivienda (34,8 %, frente al 26,2 % en promedio), y muchos jóvenes que reciben el salario mínimo no pueden mudarse de la casa de sus padres", se lee en el estudio.

El elevado incremento del salario mínimo que tuvo Alemania en 2022

En octubre de 2022, Alemania incrementó su salario mínimo en un 22,2 %, al pasar de 9,82 euros a 12 euros por hora. Según un estudio del Institute of Labor Economics (IZA), esta medida tuvo un impacto positivo en los salarios, pero también un efecto negativo en las horas trabajadas, impulsado principalmente por los minijobs y los trabajadores conocidos como minijobbers.

El aumento del salario mínimo que Chávez hizo en Venezuela en 2011

En Colombia, a menudo se ha tomado como referente a Venezuela por su cercanía geográfica y por ser catalogado como un país con un régimen autoritario y una economía cada vez más deteriorada. La inflación ha alcanzado allí niveles tan elevados que ha provocado, entre otras cosas, una de las mayores migraciones jamás registradas.