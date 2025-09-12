x

Estudie y trabaje fuera del país: Expo Exterior ofrece becas del 100 % y oportunidades laborales

Más de 6.000 programas académicos internacionales, becas del 100 % para mujeres en tecnología y oportunidades laborales en Europa, EE. UU. y Sudáfrica.

  Expo Exterior 2025 tendrá a disposición más de 6.000 programas académicos. FOTO: CORTESÍA
    Expo Exterior 2025 tendrá a disposición más de 6.000 programas académicos. FOTO: CORTESÍA
  • La feria educativa Expo Exterior 2025 promete transformar vidas con miles de programas académicos y asesoría personalizada. FOTO: CORTESÍA
    La feria educativa Expo Exterior 2025 promete transformar vidas con miles de programas académicos y asesoría personalizada. FOTO: CORTESÍA
  • Expo Exterior vuelve a Bogotá con la oferta internacional más grande en educación, trabajo y becas para estudiantes colombianos. FOTO: CORTESÍA
    Expo Exterior vuelve a Bogotá con la oferta internacional más grande en educación, trabajo y becas para estudiantes colombianos. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

Bogotá será el epicentro de los sueños internacionales de miles de estudiantes este 20 de septiembre, cuando la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero (11:00 a. m. a 6:00 p. m.), reciba una nueva edición de Expo Exterior, la feria educativa y de movilidad internacional más importante de Colombia.

Este año, el evento reúne más de 6.000 programas académicos de prestigiosas universidades como Melbourne University, Queensland University, Simon Fraser University y Twente University, acompañados de representantes y consejeros especializados que orientarán en cada paso del proceso, tales como la selección del programa, la aplicación, traslado y acomodación.

Le puede interesar: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

¿Qué tendrá la Feria Expo Exterior 2025?

La feria educativa Expo Exterior 2025 promete transformar vidas con miles de programas académicos y asesoría personalizada. FOTO: CORTESÍA
La feria educativa Expo Exterior 2025 promete transformar vidas con miles de programas académicos y asesoría personalizada. FOTO: CORTESÍA

Expo Exterior 2025 no solo se enfoca en estudios. Entre sus grandes atractivos están:

- Oportunidades laborales en el exterior, incluyendo la posibilidad de aplicar a la visa EB3 para Estados Unidos.

- Programas de au pair en Europa y EE. UU.

- Voluntariados en Sudáfrica para quienes buscan experiencias culturales y sociales.

- Becas del 100 % para mujeres en áreas STEM y tecnología en Alemania y Australia.

- Asesoría personalizada para la aplicación a becas deportivas internacionales.

¿A cuántas personas ha impactado Expo Exterior 2025?

Expo Exterior vuelve a Bogotá con la oferta internacional más grande en educación, trabajo y becas para estudiantes colombianos. FOTO: CORTESÍA
Expo Exterior vuelve a Bogotá con la oferta internacional más grande en educación, trabajo y becas para estudiantes colombianos. FOTO: CORTESÍA

Desde su creación, Expo Exterior ha ayudado a más de 11.000 estudiantes colombianos a estudiar fuera del país y ha gestionado o entregado más de 200 becas académicas en universidades de renombre mundial. La feria también ha asesorado a 8.000 jóvenes, generado vínculos entre colegios colombianos e instituciones extranjeras, y fortalecido alianzas con embajadas y gobiernos locales para impulsar la internacionalización y la empleabilidad juvenil.

Lea más: ¿Cómo inscribirse a un curso corto del Sena y mejorar su perfil laboral en 2025?

Andrea Palacios, CEO de Blue Studies International, organizadora del evento, destacó: “Nos preparamos pensando en los sueños de los jóvenes colombianos. En Expo Exterior queremos que cada estudiante encuentre el camino que mejor se ajuste a su realidad: por presupuesto, excelencia académica o destino deseado. Nuestro propósito es que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”.

Espacios VIP y foros especializados

Como es tradición, habrá espacios VIP para encuentros cercanos con representantes de universidades, así como foros y conversatorios exclusivos sobre cómo aplicar a becas, escribir ensayos de aplicación y seleccionar el destino ideal.

Además, los padres de familia, docentes e instituciones educativas también encontrarán herramientas para abrir nuevos espacios de internacionalización.

¿Cómo participar?

La inscripción es gratuita pero con cupo limitado. Los interesados deben registrarse en este enlace.

