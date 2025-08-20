x

Escasez global de talento TI: 76% de las empresas no encuentra perfiles calificados

Un informe de Experis revela que la falta de profesionales tecnológicos está llevando a las compañías a recurrir a la inteligencia artificial para retener y fidelizar talento en 2025.

    Según Experis, tres de cada cuatro compañías enfrentan dificultades para contratar perfiles calificados en tecnología. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
20 de agosto de 2025
bookmark

Mientras el 76% de las compañías de tecnología en el mundo admite tener problemas para contratar personal calificado, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una de las principales estrategias para retener y fidelizar talento TI.

Esto se dio a conocer en el informe Perspectivas 2025: Prioridades Clave de los Líderes Tecnológicos, elaborado por Experis, marca de ManpowerGroup especializada en talento tecnológico, ek cual reveló además que 52% de los líderes de TI ya está integrando en sus equipos competencias relacionadas con gobernanza y ética de la IA.

¿Las empresas están invirtiendo en formación en IA?

Sin embargo, apenas el 28% de las empresas destina recursos permanentes a la capacitación de sus profesionales, lo que plantea un riesgo frente a la rápida obsolescencia de las habilidades técnicas.

La coyuntura refleja un cambio en la gestión del talento. Las compañías no solo están contratando programadores y desarrolladores, sino también nuevos perfiles híbridos como analistas de ética en IA o expertos en automatización, que combinan visión estratégica y dominio tecnológico.

Claves para retener el talento

Para Ricardo Morales, director de Experis Colombia, la clave de la retención está en ofrecer más que salarios competitivos: “Los profesionales de TI buscan espacios de aprendizaje continuo y proyectos innovadores. Si no sienten que crecen, se van. La IA ayuda a abrir rutas de desarrollo profesional y a construir entornos que los motiven a quedarse”, advirtió.

El estudio concluye que la IA se perfila como un factor decisivo en la estrategia laboral de 2025, no solo como motor de innovación, sino como una herramienta para crear culturas organizacionales más dinámicas y sostenibles.

