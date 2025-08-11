Empresas están contratando con urgencia en Colombia: hay más de 70.000 vacantes y así puede postularse

Y es que según el Dane, para junio de 2025 la tasa de desocupación nacional fue de 8,6% , una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. No obstante, aún hay 2,2 millones de personas sin empleo , lo que convierte a estas opciones de trabajo en oportunidades reales.

En medio de un panorama de empleabilidad en el que la competencia por un puesto sigue siendo alta, varias compañías en Colombia adelantan procesos masivos de contratación para cubrir más de 70.000 vacantes en todo el país . Las oportunidades están distribuidas en diferentes sectores, con opciones que requieren tanto cargos operativos como perfiles profesionales.

Tiendas Ara y Solvo Global adelantan procesos de contratación para diferentes áreas del país. FOTO: GETTY

Entre las organizaciones que encabezan estos procesos de selección destacan 4 Investment S.A.S, Homecenter, Tiendas Ara, Banco Agrario, ManpowerGroup, Grupo Soluciones Horizonte y Solvo Global. Estas empresas se caracterizan por mantener una demanda constante de personal durante el año, ya sea por la apertura de nuevas sedes, el aumento en la demanda de servicios o la rotación natural de talento humano.

- 4 Investment S.A.S: enfocada en soluciones de outsourcing, suele requerir perfiles administrativos, de ventas y soporte operativo. Consulte la oferta en este enlace.

- Homecenter: mantiene procesos abiertos para asesores comerciales, personal de logística, cajeros y jefes de sección. Aplique a las ofertas de esta empresa acá.

- Tiendas Ara: busca desde auxiliares de tienda hasta coordinadores y jefes de zona, en diferentes regiones del país. Conozca todos los detalles ingresando aquí.

- Banco Agrario: orientado a fortalecer su red de atención, con vacantes en áreas comerciales, asesoría y gestión de créditos. Postúlese a sus ofertas acá.

- ManpowerGroup: agencia de empleo que conecta candidatos con diferentes sectores, desde la industria hasta la tecnología. Envíe su hoja de vida aquí.

- Grupo Soluciones Horizonte: especializado en servicios temporales y selección de personal para áreas operativas y administrativas. Postúlese ahora mismo dándole clic a este vínculo.

- Solvo Global: con enfoque en talento bilingüe, ofrece vacantes para atención al cliente y soporte técnico remoto. Toda la oferta aquí,

