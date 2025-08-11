x

Empresas están contratando con urgencia en Colombia: hay más de 70.000 vacantes y así puede postularse

Ventas, administración y mantenimiento son algunos de los sectores con más oportunidades laborales disponibles.

  Empresas de diferentes sectores ofrecen miles de oportunidades laborales para contratación inmediata. FOTO: GETTY
    Empresas de diferentes sectores ofrecen miles de oportunidades laborales para contratación inmediata. FOTO: GETTY
  • Tiendas Ara y Solvo Global adelantan procesos de contratación para diferentes áreas del país. FOTO: GETTY
    Tiendas Ara y Solvo Global adelantan procesos de contratación para diferentes áreas del país. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

En medio de un panorama de empleabilidad en el que la competencia por un puesto sigue siendo alta, varias compañías en Colombia adelantan procesos masivos de contratación para cubrir más de 70.000 vacantes en todo el país. Las oportunidades están distribuidas en diferentes sectores, con opciones que requieren tanto cargos operativos como perfiles profesionales.

Y es que según el Dane, para junio de 2025 la tasa de desocupación nacional fue de 8,6%, una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. No obstante, aún hay 2,2 millones de personas sin empleo, lo que convierte a estas opciones de trabajo en oportunidades reales.

Le puede interesar: ¡Aproveche pues! WOM abrió vacantes para asesores comerciales en Bogotá, Medellín y Cali

Empresas que lideran la contratación

Tiendas Ara y Solvo Global adelantan procesos de contratación para diferentes áreas del país. FOTO: GETTY
Tiendas Ara y Solvo Global adelantan procesos de contratación para diferentes áreas del país. FOTO: GETTY
Conoce las ofertas de empleo

Entre las organizaciones que encabezan estos procesos de selección destacan 4 Investment S.A.S, Homecenter, Tiendas Ara, Banco Agrario, ManpowerGroup, Grupo Soluciones Horizonte y Solvo Global. Estas empresas se caracterizan por mantener una demanda constante de personal durante el año, ya sea por la apertura de nuevas sedes, el aumento en la demanda de servicios o la rotación natural de talento humano.

- 4 Investment S.A.S: enfocada en soluciones de outsourcing, suele requerir perfiles administrativos, de ventas y soporte operativo. Consulte la oferta en este enlace.

- Homecenter: mantiene procesos abiertos para asesores comerciales, personal de logística, cajeros y jefes de sección. Aplique a las ofertas de esta empresa acá.

- Tiendas Ara: busca desde auxiliares de tienda hasta coordinadores y jefes de zona, en diferentes regiones del país. Conozca todos los detalles ingresando aquí.

- Banco Agrario: orientado a fortalecer su red de atención, con vacantes en áreas comerciales, asesoría y gestión de créditos. Postúlese a sus ofertas acá.

- ManpowerGroup: agencia de empleo que conecta candidatos con diferentes sectores, desde la industria hasta la tecnología. Envíe su hoja de vida aquí.

- Grupo Soluciones Horizonte: especializado en servicios temporales y selección de personal para áreas operativas y administrativas. Postúlese ahora mismo dándole clic a este vínculo.

- Solvo Global: con enfoque en talento bilingüe, ofrece vacantes para atención al cliente y soporte técnico remoto. Toda la oferta aquí,

Conozca también: Ofertas laborales para técnicos y tecnólogos con sueldos de 3 millones de pesos

Sectores con mayor demanda

Las áreas con más vacantes disponibles son ventas, administración y oficina, y mantenimiento y reparación, aunque también hay opciones en logística, tecnología, atención al cliente y producción.

Cómo postularse a través de Magneto Empleos

El portal Magneto Empleos centraliza las vacantes de estas compañías y facilita el proceso de aplicación. Para postularse, los interesados deben:

1- Ingresar a la página de Magneto Empleos.

2- Crear un perfil con información actualizada y un currículum claro.

3- Filtrar las ofertas por empresa, ciudad o área de interés.

4- Aplicar directamente a las vacantes y estar atentos al seguimiento del proceso.

Lea más: Grupo Bimbo ofrece empleo con estabilidad y buenos beneficios en Colombia, ¿cómo aplicar?

