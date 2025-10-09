Hay trabajo: Gold RH S.A.S está contratando en producción, logística y servicio al cliente

La empresa Gold RH S.A.S, especializada en servicios de recursos humanos y outsourcing, abrió 109 nuevas oportunidades laborales en todo el país. Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia, especialmente en áreas operativas y de apoyo, con contratación inmediata según el perfil. Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en producción, operarios y manufactura, además de bodega, logística y transporte, servicio al cliente y servicios generales. Son sectores que mantienen una alta demanda por el aumento de la actividad industrial y comercial durante el cierre del año. Entre los cargos más buscados están auxiliares de producción, operarios de planta, conductores, auxiliares logísticos, personal de aseo y asesores de servicio al cliente. Varias de las vacantes no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una excelente opción para quienes buscan su primer empleo formal o una oportunidad temporal. Le puede interesar: Las empresas se adelantan a diciembre: así puede aplicar a empleos temporales en ventas y logística desde ya

¿Quiénes son Gold RH S.A.S?

Esta es una organización con más de 10 años de experiencia en la gestión de talento humano, ubicándose como una empresa experta en outsourcing de recursos humanos. Su enfoque se basa en el bienestar integral de los colaboradores, el cumplimiento de las garantías laborales y la retención del talento mediante un ambiente laboral saludable y motivador. La compañía presta servicios de tercerización de procesos tanto al sector público como al privado, con experiencia en manufactura, administración y operaciones, ofreciendo además acompañamiento estratégico para el crecimiento profesional y personal de sus trabajadores. Lea más: Trabaja en Corautos: hay vacantes en el sector automotriz en Medellín, Bogotá y más ciudades

Oportunidades de empleo en Gold RH S.A.S

Armador de muebles - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000. Responsabilidades: - Ensamblar estructuras de madera para muebles y camas. - Leer e interpretar especificaciones o planos de diseño. - Usar pistola neumática y maquinaria de carpintería. - Armar estructuras completas de camas y piezas de hogar. Requerimientos: - Bachillerato completo. - 6 meses a 1 año de experiencia en carpintería, ensamble o fabricación de muebles. - Habilidad para leer planos y especificaciones técnicas. - Experiencia en el uso de herramientas de carpintería. Postúlese en este enlace.

Aprendiz en Logística e Inventarios en etapa productiva - Medellín

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Control y conteo de inventarios según familias de productos: Colchones - Tapicería Ebanistería Lencería. - Organizar la bodega de lencería por subfamilias siguiendo las instrucciones de la compañía. - Etiquetar productos que ingresan al centro de distribución. - Revisar y seleccionar productos devueltos por averías y ubicarlos en los sitios destinados. - Revisar novedades de envíos. - Apoyar en la organización de productos en el centro de distribución según el principio FIFO. Requerimientos: - Estar en etapa productiva de un programa técnico o tecnologo en logística o inventarios. - Deseo de aprender y desarrollarse en el área de logística e inventarios. Aplique aquí.

Asesor Comercial CIAL - Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000. Responsabilidades: - Cumplimiento de metas comerciales - Asesoría a clientes - Manejo de bodega e inventarios - Manejo y control de reportes de ventas - Excelente servicio y atención al cliente - Manejo básico de Windows (correo electrónico Internet Explorer etc.) Requerimientos: - Bachiller o técnico. - Experiencia mínima de 6 meses en ventas. - Habilidades en atención al cliente. - Conocimientos básicos de Windows. - Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse?