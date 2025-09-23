Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Para aquellos que priorizan la estabilidad laboral, esta es una oportunidad inmejorable, pues en Bogotá y Medellín hay más de 18.000 vacantes disponibles con contrato indefinido, de acuerdo con la plataforma Magneto Empleos. Los sectores con mayor número de oportunidades son Ventas, Servicio al cliente, Salud y medicina, y Call center, telemercadeo y BPO, aunque también hay cupos en áreas como administración, tecnología y logística. Le puede interesar: Más de 55.000 ofertas laborales bajo contrato por obra o labor: estos son los sectores que más buscan talento

¿Qué es un contrato indefinido y por qué es atractivo para los trabajadores?

Un contrato indefinido es un tipo de vínculo laboral que no tiene fecha de finalización establecida. Esto significa que la relación entre empleado y empleador continúa mientras ambas partes lo deseen y cumplan con las obligaciones pactadas.

Ventajas del contrato indefinido:

- Estabilidad laboral: mayor seguridad frente a contratos temporales. - Prestaciones completas: incluye cesantías, primas, vacaciones y seguridad social. - Posibilidades de crecimiento: más oportunidades de ascenso y desarrollo profesional.

Desventajas a considerar:

- Menor flexibilidad: el proceso para terminar el contrato puede ser más formal y requiere indemnizaciones. - Altas expectativas de desempeño: algunas empresas exigen resultados más sólidos al ofrecer estabilidad. Lea más: Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

Ofertas laborales con contrato indefinido

Asistente contable - Bogotá

Salario a convenir. Requisitos: - Profesionales en Contaduría Pública. - Experiencia mínima de 1 año como asistente, conocimiento en servicios de tercerización gestion de cronogramas y cumplimiento con clientes. - Personas con una calidad humana extraordinaria, dinámicos, serviciales y carismáticos. Responsabilidades: - Realizar procesos de auditoría, impuestos, servicios legales y consultorías tanto en sector público como sector privado. Aplique aquí.

Especialista comercial - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Ejecutar y apoyar la gestión comercial y de cuentas. - Identificar oportunidades para activaciones de marca y estrategias BTL. - Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes. - Garantizar una experiencia integral y satisfactoria en cada proyecto. - Coordinar con proveedores para asegurar la calidad de las activaciones. Requerimientos: - Título profesional en Publicidad Mercadeo Comunicación o áreas afines. - Mínimo 5 años de experiencia en activaciones de marca BTL o industria del entretenimiento. - Habilidades en comunicación asertiva y negociación. - Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas. - Experiencia en gestión de proyectos y enfoque estratégico. Postúlese acá.

Agente de ventas call center portafolio académico - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000. Responsabilidades: - Atender llamadas entrantes de clientes interesados. - Realizar llamadas de seguimiento para cierre de ventas. - Brindar asesoría sobre programas académicos. - Cumplir metas de ventas y estándares de calidad en atención. Requisitos: - Formación: bachiller, técnico o tecnólogo. - Excelente comunicación, orientación al cliente y enfoque comercial y tener experiencia en ventas. Envíe la hoja de vida.

Analista administrativo comercial - Medellín

Salario: $ 3.000.000. Responsabilidades: - Liquidar incentivos de las marcas. - Gestionar políticas comerciales de diversas marcas. - Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos. - Revisar márgenes de diferentes negocios. - Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos. Requerimientos: - Título profesional en Administración de Empresas Negocios o afines. - Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales. - Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales. - Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos. - Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a un empleo con contrato indefinido en Magneto Empleos?