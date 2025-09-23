Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Para aquellos que priorizan la estabilidad laboral, esta es una oportunidad inmejorable, pues en Bogotá y Medellín hay más de 18.000 vacantes disponibles con contrato indefinido, de acuerdo con la plataforma Magneto Empleos.
Los sectores con mayor número de oportunidades son Ventas, Servicio al cliente, Salud y medicina, y Call center, telemercadeo y BPO, aunque también hay cupos en áreas como administración, tecnología y logística.
