Declaración de renta para trabajadores freelance: esto es lo que deben tener en cuenta

Una persona freelance también debe pagar impuestos y asumir sus responsabilidades fiscales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian. Las personas que trabajan por su cuenta deben declarar renta si sus ingresos brutos anuales superan $65,8 millones y su patrimonio bruto es mayor a $211,7 millones.
La recomendación dada es tener también en cuenta las compras, el consumo y las consignaciones, así como las tarjetas de crédito; si el valor de los anteriores servicios supera $65,8 millones también es importante planear la declaración de renta. Es importante tener en cuenta que el patrimonio bruto en el país es la suma de los bienes y derechos con corte al 31 de diciembre de cada año. Incluye efectivo, cuentas bancarias, propiedades, vehículos, inversiones y otros activos.
Pablo Mendoza Velilla, socio Liminal Law, aseguró que “los trabajadores independientes también están sometidos al impuesto sobre la renta, salvo que hayan optado por el régimen simple de tributación”. El experto aseguró que los independientes pueden responder por el impuesto sobre las ventas IVA al superar ciertos topes. “También podrían estar obligados a pagarles a los municipios donde desarrollen sus actividades; el impuesto de industria y comercio, ICA, que es un tributo de corte municipal”, agregó.
