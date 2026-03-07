Esto es todo lo que está en juego para Antioquia en estas elecciones al Congreso

Superar el “aislamiento institucional” y reintegrar a Antioquia en la agenda de inversiones estratégicas del próximo Gobierno Nacional —sea este de continuidad o no— será el reto inaplazable de la bancada antioqueña que se configurará en las elecciones legislativas de hoy. Los 17 representantes a la Cámara y los senadores paisas electos asumirán la misión de destrabar proyectos críticos de infraestructura, seguridad y política social que quedaron en el limbo tras cuatro años de fractura política entre la dirigencia del departamento y el Gobierno Nacional. Pese a las tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro, Antioquia mantiene un dinamismo económico sobresaliente: su PIB creció un 2,5%, superando la media nacional del 1,7%, y el tejido empresarial se expandió con casi 30.000 nuevas compañías (un alza del 4,5% frente a la caída del 3% en el país). No obstante, este impulso se ve condicionado por las finanzas públicas locales, porque la decisión de los gobiernos regionales de rescatar proyectos desfinanciados por la Nación ha saturado sus presupuestos, frenando la ejecución de las megaobras que el departamento requiere con urgencia.

El desdén del Gobierno Nacional ha paralizado proyectos vitales para la competitividad regional, encabezados por la modernización del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sigue a la espera de una segunda pista y una nueva terminal. A este rezago en infraestructura —que incluye los tramos inconclusos de las vías 4G y la fallida concesión para una autopista de última generación en la ruta Medellín-Bogotá— se suma una crisis sanitaria sin precedentes. En Antioquia, la situación es crítica: cerca de 3,3 millones de personas pertenecen a EPS intervenidas, las cuales arrastran una deuda superior a los $4 billones con la red hospitalaria, imponiendo barreras de atención que vulneran el derecho a la salud de casi la mitad de la población. El primero es el frente más crítico: el aeropuerto José María Córdova lleva tres años batiendo récords de pasajeros y su infraestructura sigue quedándose corta. A pesar de que se tenía estipulado que la resolución del plan maestro para la segunda pista estuviera aprobada antes de finalizar 2025, no hay respuestas sobre su urgente ampliación que costaría más de $22 billones y que depende en exclusividad de la voluntad del Gobierno Nacional. Entérese: Uber dará 50% en dos trayectos para ir a votar y tendrá botón para reportar irregularidades en elecciones Otro punto prioritario es la red de autopistas 4G y la definición de la concesión 5G que acelere la construcción de la vía Medellín-Bogotá. Aunque la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín asumieron las inversiones pendientes por $850.000 millones para terminar la conexión del Túnel del Toyo y que este no se convirtiera en un elefante blanco, hay cuatro puntos pendientes para completar toda la red de Cuarta Generación que dependen de recursos o de decisiones del Gobierno Nacional. Si estos cuatro puntos no se solucionan, no solo se afecta al Suroeste antioqueño, sino que queda interrumpido el corredor que viene del suroccidente del país y del Eje Cafetero hacia Urabá. Para el politólogo Fredy Chaverra, el éxito de la nueva bancada antioqueña en el Congreso dependerá de su capacidad para reorganizar los equipos políticos locales y redefinir su relación con el Ejecutivo para impulsar la agenda regional. Según el analista, el reto de la próxima legislatura será consolidar inversiones estratégicas de la mano del Gobierno y asegurar una participación activa en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo para no aplazar más las definiciones de necesidades apremiantes en el departamento.

La segunda pista del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, uno de los más grandes pendientes desde el Gobierno Nacional. FOTO: EL COLOMBIANO

¿Cuál será la estrategia?

En el tarjetón de hoy están inscritos 173 aspirantes a las 17 curules que Antioquia tiene en la Cámara de Representantes, distribuidos en 11 listas. De los 17 representantes actuales, solo 8 buscan la reelección, lo que garantiza que más de la mitad de la bancada antioqueña será nueva en la próxima legislatura. ¿Cuál debe ser la estrategia con el próximo Gobierno Nacional, sea o no de continuidad? Para Juan Carlos Escobar, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la bancada antioqueña operó en este cuatrienio principalmente como replicadora de la narrativa de oposición regional —encabezada por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez— bajo la consigna de “salvar a Colombia desde Antioquia”. Le puede interesar: Cifra histórica: más de un millón de testigos electorales vigilarán las elecciones Si bien reconoció que este bloque centró sus esfuerzos en defender proyectos de infraestructura y desarrollo, Escobar advierte que la oposición en el Congreso fue, en ocasiones, “ciega”. Ahora ante la renovación de nombres que se espera en la próxima legislatura, el académico sugiere que la bancada debe evolucionar hacia una oposición más racional que, sin abandonar las obras viales, sea capaz de respaldar iniciativas gubernamentales positivas y tender puentes para que las inyecciones del presupuesto nacional impulsen los proyectos aplazados de la región. Asimismo, considera deseable que los nuevos legisladores trasciendan los temas de vías e infraestructura para integrar en su agenda asuntos de orden social, equidad e inclusión que impacten los niveles de pobreza en el departamento.

¿Cuánto cambiará la bancada?

El mapa político de Antioquia, cuya configuración ha permanecido prácticamente inalterada desde los comicios de 2014, enfrenta hoy su mayor desafío de renovación. La jornada electoral para la Cámara de Representantes anticipa un “remezón” en el que las hegemonías de los partidos Liberal y Conservador se ven amenazadas por el ascenso de nuevos liderazgos de derecha. Esta tendencia se entendería como un voto sanción del electorado paisa contra cualquier cercanía al Gobierno Nacional, premiando, en cambio, las posturas de oposición que hoy capitalizan el sentimiento regionalista (según la encuesta Invamer Poll de junio de 2025, la última disponible, la desaprobación del presidente Gustavo Petro en Medellín era del 81%, la más alta de todas las ciudades capitales; el indicador se mantuvo entre 68% y 81% desde febrero de 2023). En este periodo que termina Antioquia se ratifica como un bastión de oposición al actual Gobierno Nacional. El pulso principal se centra entre el Centro Democrático, impulsado por el regreso de Álvaro Uribe, y el movimiento Creemos, liderado por la figura del alcalde Gutiérrez. Ambos partidos aspiran a quedarse con la mayoría de los 17 escaños en disputa (proyectando entre 5 y 6 curules cada uno). Existe nerviosismo en las toldas liberales y conservadoras debido a posibles “votos castigo”. Sectores como los de Carlos Andrés Trujillo (Conservador) y Julián Bedoya (Liberal) están bajo la lupa por escándalos nacionales y el apoyo de algunos de sus miembros a reformas del Gobierno Petro, lo que podría desviar electores hacia otras opciones. El Pacto Histórico enfrenta un panorama difícil en la región. Tras una baja participación en sus consultas internas (apenas el 3% en Antioquia), figuras tradicionales como Isabel Zuleta muestran cifras de apoyo que complican su reelección, mientras surgen nuevos liderazgos como el de Hernán Muriel.

¿Cómo fue hace 4 años?

El antecedente inmediato fue la elección de 2022, cuando las estructuras políticas tradicionales operaron con precisión para asegurar sus curules a pesar de los altos niveles de impopularidad que tenía el Congreso. Partidos como el Conservador, el Liberal y el Centro Democrático encabezaron las votaciones gracias al funcionamiento de sus bases que movilizaron el voto de manera disciplinada. Frente a la eficacia de estas maquinarias, el voto de opinión en el departamento resultó escaso y se concentró en figuras muy específicas de sectores alternativos y de centro-izquierda. Aunque se presentaron renovaciones nominales, especialmente en la Cámara, la mayoría de los nuevos elegidos llegaron con el respaldo de “padrinos” políticos ya posicionados. En contraste con el éxito de las estructuras tradicionales, candidatos independientes y movimientos sociales solo lograron espacios reducidos, evidenciando que en los comicios para el Congreso la lealtad a los jefes políticos y el manejo de recursos suelen imponerse sobre el debate de ideas y la renovación. ¿Pasará de nuevo en la votación de hoy o se impondrá otra tendencia? Léalo en el periódico de este lunes.

Opinión: “Bancada debe estar activa en diseño del plan de desarrollo”

Fredy Chaverra, politólogo y analista político