Esto es todo lo que está en juego para Antioquia en estas elecciones al Congreso

Superar el “aislamiento institucional” y reintegrar a Antioquia en la agenda de inversiones estratégicas del próximo Gobierno Nacional —sea este de continuidad o no— será el reto inaplazable de la bancada antioqueña que se configurará en las elecciones legislativas de hoy. Los 17 representantes a la Cámara y los senadores paisas electos asumirán la misión de destrabar proyectos críticos de infraestructura, seguridad y política social que quedaron en el limbo tras cuatro años de fractura política entre la dirigencia del departamento y el Gobierno Nacional.
Pese a las tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro, Antioquia mantiene un dinamismo económico sobresaliente: su PIB creció un 2,5%, superando la media nacional del 1,7%, y el tejido empresarial se expandió con casi 30.000 nuevas compañías (un alza del 4,5% frente a la caída del 3% en el país). No obstante, este impulso se ve condicionado por las finanzas públicas locales, porque la decisión de los gobiernos regionales de rescatar proyectos desfinanciados por la Nación ha saturado sus presupuestos, frenando la ejecución de las megaobras que el departamento requiere con urgencia.