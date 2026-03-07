Video: Registraduría reporta destrucción de urnas y cubículos en Bolívar; ¿qué paso?

La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció en sus redes sociales en la noche de este sábado un hecho de violencia a menos de 10 horas del inicio de las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Este domingo más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto. Le puede interesar: A horas de elecciones, Mindefensa incautó $3.521 millones de posible compra de votos. El video que compartió la entidad muestra lo ocurrido en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (ubicado en el departamento de Bolívar). Allí, según denunciaron, “fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación”.

Las imágenes muestran a un grupo indeterminado de personas —a quienes no se les ve los rostros por la hora de la noche— lanzando patadas a los cartones que formas las urnas. Otros saltaban encima de estos elementos para destruirlos y también los arrojaban con las manos al piso.

En un aparte del video se ve que una mujer, impotente ante la situación, empuja a uno de los sujetos que estaba participando en la destrucción de las urnas y que salió del lugar de votación.

La entidad señaló que “las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación”. En las elecciones de este 8 de marzo los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso de la República: 102 senadores, 166 representantes a la Cámara y 16 representantes de las curules de paz.