¿Y Petro? La cumbre de Trump tuvo presidentes... menos el de Colombia y otros secretos en De Buena Fuente

Mientras en Miami se reunían varios presidentes y líderes políticos de la región para la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente Donald Trump en su hotel Trump National Doral Miami, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el presidente Gustavo Petro no estaba en la lista de invitados. Al encuentro llegaron varios mandatarios latinoamericanos cercanos a Trump y sus políticas, entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de El Salvador, Nayib Bukele; y el de Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario colombiano ni estaba ni fue invitado a la reunión. ¿No eran tan amigos ya?
