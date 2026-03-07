¿Y Petro? La cumbre de Trump tuvo presidentes... menos el de Colombia y otros secretos en De Buena Fuente

Mientras en Miami se reunían varios presidentes y líderes políticos de la región para la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente Donald Trump en su hotel Trump National Doral Miami, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el presidente Gustavo Petro no estaba en la lista de invitados. Al encuentro llegaron varios mandatarios latinoamericanos cercanos a Trump y sus políticas, entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de El Salvador, Nayib Bukele; y el de Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario colombiano ni estaba ni fue invitado a la reunión. ¿No eran tan amigos ya?

De la Espriella quiso burlarse de Oviedo y le salió mal

No le salió muy bien la bromita al abogado y precandidato Abelardo de la Espriella. Tras sus desinflados comentarios en una entrevista, donde imitó el hablar de Juan Daniel Oviedo y soterradamente se le burló por ser abiertamente gay, a Aberlardo se le vino lo contrario de lo que parecía buscar: políticos de distintos sectores y usuarios en redes salieron a defender al exdirector del DANE.Al final, la broma terminó devolviéndosele y lo dejó en el centro de la polémica por un comentario que muchos calificaron como homofóbico. Lea también: “No pidan solucionar un cáncer con agüita aromática”: Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Petro fue al velorio de Jesse Jackson: ¿tiene o no tiene visa?

En redes sociales ya es viral lo que ocurrió en el velorio del reverendo Jesse Jackson; sin embargo, la presencia del presidente, Gustavo Petro, en el evento religioso en Chicago dejó rodando una pregunta entre críticos y curiosos: ¿cómo hizo para entrar a Estados Unidos si se supone que no tiene visa? Nadie sabe bien qué pasó con ese tema —si viajó con una visa especial o si ya se la devolvieron—, pero lo cierto es que el mandatario apareció en las honras fúnebres del histórico líder de los derechos civiles. También estuvieron presentes los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, Joe Biden y

Barack Obama.

Secretaria de salud se fue por su pensión

La Gobernación de Antioquia perdió a Martha Cecilia Ramírez Orrego en la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, cargo que ocupaba desde el 1 de enero de 2024. El motivo no es otro que cumplió sus semanas y la edad para pensionarse y decidió hacer uso del beneficio tras toda su trayectoria laboral. Con mariachis, desde la Gobernación de Antioquia le hicieron la despedida a una funcionaria que debió batallar durante el tiempo que estuvo en el cargo con los problemas que vive el sector salud y que ha afectado a los hospitales. Se espera en próximos días conocer a la persona que la relevará en el cargo. Le puede interesar: “Con mi mamá no te metas”: Juan Daniel Oviedo responde a Quintero tras ruin ataque por la consulta presidencial

