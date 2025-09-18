x

Be to bee busca talento para sus vacantes: conozca los cargos y requisitos

Be to bee, reconocida por su respaldo y cumplimiento en la gestión de talento humano, tiene abiertas oportunidades en contabilidad, confección, soldadura y producción.

  • Be to bee acompaña a sus colaboradores con procesos transparentes y respaldo constante. FOTO: Shutterstock
Johan García Blandón
18 de septiembre de 2025
bookmark

Be to bee, empresa con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento humano, anunció nuevas oportunidades laborales en Bogotá y Funza. Reconocida por su cercanía y acompañamiento, la compañía es un aliado estratégico para grandes y pequeñas empresas, ofreciendo estabilidad, cumplimiento de prestaciones y respaldo permanente a sus colaboradores.

Actualmente, hay vacantes activas para auxiliar contable, operarios de confección, soldador y operario de producción, todas publicadas en Magneto Empleos.

Le puede interesar: S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

Ofertas laborales en Be to bee

Los interesados pueden postularse a través de los siguientes enlaces:

- Auxiliar contable en Bogotá.

- Operario de confección - Bogotá.

- Soldador - Bogotá.

- Operario de producción en Funza.

- Operario de confección en Puente Aranda.

“En Be to bee sabemos que las personas son el motor de toda organización, por eso nos comprometemos a brindar estabilidad laboral, cumplimiento total de prestaciones y un acompañamiento constante a nuestros colaboradores”, destacó Juliana González, Gerente General.

La compañía invita a los candidatos a aplicar en línea y destaca que ofrece procesos claros, asesoría permanente y un entorno laboral confiable, lo que permite a cada trabajador concentrarse en su desarrollo profesional.

Lea más: Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida

¿Cómo aplicar a través de Magneto Empleos?

1- Ingrese a la página web: Diríjase a www.magneto365.com.

2- Cree una cuenta o inicie sesión: Si es la primera vez, registre su correo y complete sus datos básicos. Si ya tiene cuenta, solo debe iniciar sesión.

3- Complete su perfil: Actualice su hoja de vida con información de contacto, experiencia laboral, estudios y habilidades. Un perfil completo aumenta las posibilidades de ser seleccionado.

4- Busque la vacante: Use el buscador ingresando palabras clave como “Be to bee” o el cargo deseado (por ejemplo: auxiliar contable, operario de confección).

5- Filtre los resultados: Seleccione la ciudad o el tipo de contrato que mejor se ajuste a su interés.

6- Postúlese: Haga clic en la oferta, lea los requisitos y, si cumple con el perfil, presione “Aplicar”.

Haga seguimiento: Revise con frecuencia su correo o las notificaciones de la plataforma para conocer el estado de su postulación y responder oportunamente a entrevistas o pruebas.

Conozca también: Trabaje en Naf Naf: la empresa busca talento en Medellín y el Valle de Aburrá, ¿cómo aplicar?

