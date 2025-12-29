x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Trump confirma que EE.UU. atacó muelle de embarcaciones supuestamente con droga de Venezuela

El mandatario estadounidense hizo referencia este lunes a un comentario realizado anteriormente donde menciona la destrucción de una zona de atraque para supuestas narcolanchas en Venezuela.

  • Trump confirma que EE.UU. atacó muelle de embarcaciones supuestamente con droga de Venezuela
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Un comentario casual del presidente Donald Trump la semana pasada despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela.

Nuevamente, el mandatario estadounidense dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico.

Lea también: Trump se reunirá con Netanyahu para hablar del futuro de la tregua en Gaza: “La fase dos tiene que empezar”

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó este lunes.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos”, señaló el pasado viernes Trump en la emisora WABC de Nueva York durante una entrevista con John Catsimatidis, un empresario multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio.

“Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro”, agregó el presidente.

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar muertos.

La AFP consultó al Pentágono sobre las declaraciones de Trump, pero las preguntas fueron remitidas a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.

No ha habido ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano.

Siga leyendo: Los matices de la paz trumpista

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, pero hasta la fecha no se han confirmado.

El gobierno de Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Maduro, al que acusa de dirigir un cártel de la droga. Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas de Venezuela y ya decomisó dos buques petroleros supuestamente sometidos a sanciones.

Esta es la ruta terrestre que normalmente se utiliza para enviar droga a Estados Unidos. Las flechas con mayor intensidad de color rojo indican la frecuencia de las incautaciones. FOTO: Tomada de la BBC
Esta es la ruta terrestre que normalmente se utiliza para enviar droga a Estados Unidos. Las flechas con mayor intensidad de color rojo indican la frecuencia de las incautaciones. FOTO: Tomada de la BBC

Maduro ha acusado a Washington de intentar derrocarlo para apoderarse de las riquezas de Venezuela.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Trump confirmó un ataque terrestre en Venezuela?
No, Trump habló de destrucción de un muelle, pero no hay confirmación de operaciones terrestres.
¿Cuál es el historial de ataques de EE. UU. contra el narcotráfico en la región?
Desde septiembre, EE. UU. atacó embarcaciones en el Caribe y Pacífico oriental, causando más de 100 muertos.
¿Cómo responde el gobierno venezolano a estas acciones?
Hasta ahora, no hay declaraciones oficiales sobre el supuesto ataque al muelle ni sobre posibles represalias.

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Drogas
bombardeo
ataque
Embarcaciones
ataques
Lancha
Operación Lanza del Sur
Comando Sur
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida