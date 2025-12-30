¡Prepárese para viajar! Terminales de Medellín esperan más de 224.000 pasajeros en Año Nuevo

En la víspera del año nuevo, las Terminales de Transporte de Medellín colapsan por la alta afluencia de pasajeros que buscan llegar a sus destinos para recibir el año nuevo con sus familias. Según las autoridades se proyecta la movilización de más de 224.500 pasajeros y cerca de 15.900 vehículos entre el 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero, en el marco de la temporada de fin de año, una de las de mayor flujo en la ciudad

Para atender esta alta demanda, la Administración Distrital mantiene activa la articulación del Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de proteger a los usuarios, prevenir el pregoneo y garantizar que los desplazamientos se realicen de forma legal y organizada dentro de las terminales.

Las autoridades hicieron un llamado especial a los viajeros para que eviten prácticas irregulares, como abordar buses por fuera de las instalaciones oficiales. Según el Distrito, algunos conductores no autorizados intentan captar pasajeros, lo que representa riesgos de estafas, fallas mecánicas y falta de garantías en las condiciones de operación, poniendo en peligro la integridad de los usuarios.

“Con el ánimo de garantizar una gran experiencia por nuestras terminales, estamos en las campañas de la seguridad y la legalidad. Por eso invitamos a todos nuestros usuarios que no caigan en manos de los playeros. Se preguntarán ustedes, ¿quiénes son los playeros? Son los que no tienen tiquetes legales, no tienen garantías de ninguna clase, para llevarlos en un transporte inseguro e ilegal”, expresó el subgerente técnico operativo de Terminales Medellín, Ricardo Yepes.

Finalmente, la Administración Distrital invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa, con el fin de que las autoridades actúen de manera oportuna y se garantice un viaje tranquilo, seguro y confiable durante el cierre del año.