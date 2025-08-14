x

Así puede enviar la hoja de vida para trabajar en Croydon: salarios hasta de $5,5 millones

La compañía de calzado tiene vacantes en administración, comercio exterior y logística. El proceso de postulación se realiza a través de la plataforma Magneto Empleos.

  Croydon busca talento en distintas áreas con salarios que van de $2,1 millones a $5,5 millones. FOTO: CORTESÍA
    Croydon busca talento en distintas áreas con salarios que van de $2,1 millones a $5,5 millones. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Una de las empresas de calzado colombiano más emplemáticas, Croydon Colombia S.A., con más de 85 años de experiencia en la fabricación y comercialización de calzado, está en búsqueda de nuevos talentos para integrar su equipo.

Actualmente, la compañía tiene vacantes en áreas como administración y oficina, compras y comercio exterior, y bodega, logística y transporte, con salarios que van desde $2,1 millones hasta $5,5 millones.

Le puede interesar: Patprimo tiene más de 250 ofertas de empleo en el país; así puede postularse a una vacante con ellos

¿Por qué se destaca Croydon en el mercado colombiano?

Croydon es un referente nacional e internacional en la industria del calzado gracias a la calidad, confort e innovación de sus productos. “Utilizamos materiales duraderos y tecnologías que garantizan comodidad, seguridad y un buen ajuste”, dicen desde la empresa.

La compañía comercializa sus productos en tiendas físicas, venta por catálogo y canales en línea, y destaca por su compromiso con la sostenibilidad: fue la primera empresa colombiana de calzado en ser carbono neutro, implementando procesos que reducen el impacto ambiental y promueven la responsabilidad social.

Lea más: ¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

Vacantes más destacadas de Croydon

Conoce las ofertas de empleo

Supervisor de Operaciones Tiendas - Bogotá

Salario: $ 3.761.000 a $ 4.090.000.

Responsabilidades:

1- Supervisar las operaciones del canal retail mediante análisis de sistemas como POS JDE y COMERSSIA.

2- Generar informes de gestión para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de procedimientos.

3- Gestionar el procedimiento de cierre diario de tiendas requerido por el área financiera.

4- Controlar y manejar inventarios asegurando el cumplimiento de conteos y cierre de diferencias.

5- Seguir el cumplimiento de horarios del personal y horarios de servicio conforme a lineamientos.

Requerimientos:

- Profesional en áreas administrativas logísticas comerciales o contables.

- Mínimo 2 años de experiencia en supervisión operativa o administrativa en retail.

- Experiencia preferible en sectores de calzado moda o consumo masivo.

- Residencia en Bogotá.

Aplique aquí.

Coordinador de tiendas, zona occidente (Cali, Pasto, Ipiales, Popayán y Palmira)

Salario: $ 4.419.000 a $ 5.500.000.

Responsabilidades:

- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas asignado a la zona.

- Organizar un itinerario mensual para visitar y monitorear tiendas y personal.

- Asegurar la gestión y control del inventario en la región.

- Apoyar la administración dotación y entrenamiento del personal asignado.

- Supervisar y controlar los gastos de cada tienda.

Requerimientos:

- Experiencia en retail y manejo de indicadores.

- Manejo de personal y atención al detalle.

- Disponibilidad para viajar.

- Conocimiento básico de Excel.

Postúlese acá.

Líder de medios cambiarios (Bogotá)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Elaborar declaraciones de cambio e informes a la DIAN y Banco de la República.

- Garantizar la precisión y puntualidad de los formularios de declaración de cambio.

- Organizar y conservar documentos de soporte de las operaciones cambiarias.

- Verificar validar y consolidar documentos para reportes a la DIAN.

- Generar archivos exigidos por la DIAN y presentar la información dentro de los plazos establecidos.

- Liderar la interacción con áreas respectivas para la recolección de información.

- Documentar y responder a solicitudes de la DIAN o revisoría fiscal.

- Diseñar y mantener matrices de control documental y auditorías internas.

- Mantenerse actualizado con normativas del Banco de la República y la DIAN.

Requerimientos:

- Profesional en Comercio Exterior Negocios Internacionales Administración de Empresas o carreras afines.

- Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en operaciones cambiarias.

- Conocimiento en normativas de la DIAN y Banco de la República.

- Habilidad para manejar documentación compleja y detallada.

- Curso o especialización en medios cambiarios (preferible).

Envíe la hoja de vida.

Líder Técnico Junior de Categoría (Bogotá)

Salario: $ 2.149.000 a $ 2.505.000.

Responsabilidades:

- Gestionar actividades operativas relacionadas con el manejo de productos y muestras.

- Servir como enlace principal con proveedores internos y externos.

- Apoyo en la gestión de información para el departamento.

- Supervisar el flujo de muestras y productos para asegurar su correcta distribución.

Requerimientos:

- Un año de experiencia en manejo de productos como textiles calzado o similares.

- Conocimiento intermedio de Excel.

- Experiencia en gestión de proveedores y compras.

- Formación profesional en Administración de Empresas Mercadeo Ingeniería Industrial o Diseño Industrial.

- Interés en el mundo de la moda.

Conozca más detalles en este enlace.

¿Cómo enviar la hoja de vida para aplicar a las ofertas laborales de Croydon?

Los interesados en postularse a las vacantes de Croydon deben hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Ingresar a Magneto: acceda al portal www.magneto365.com y busque el perfil de Croydon Colombia S.A.

2- Crear o actualizar su hoja de vida en la plataforma, asegurándose de incluir la experiencia, estudios y certificaciones relevantes.

3- Buscar las vacantes disponibles y seleccionar la que más se ajuste a su perfil.

4- Postularse en línea, siguiendo las instrucciones específicas de cada oferta.

Conozca también: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

