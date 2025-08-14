x

Alcaldía de Medellín y Amazon firman alianza para formar gratis en IA a 30 mil personas, ¿cómo inscribirse?

El programa busca preparar a ciudadanos para empleos en Big Data, desarrollo de software e inteligencia artificial. La inscripción es gratuita y abierta.

    El programa Estud-IA con AWS busca formar a 30 mil personas en habilidades digitales hasta 2027. FOTO: CORTESÍA
    En la foto Américo de Paula, director de AWS para el norte de Latinoamérica y el Caribe. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
hace 11 horas
bookmark

La Alcaldía de Medellín y Amazon Web Services (AWS) lanzaron Estud-IA con AWS, una iniciativa gratuita que busca formar a 30 mil personas en habilidades de computación en la nube e inteligencia artificial antes de finalizar 2027. El programa está diseñado para preparar a los ciudadanos frente a las profesiones con mayor crecimiento en los próximos años, como big data, desarrollo de software, IA y machine learning.

El anuncio se realizó durante el AWS Day Medellín, evento que reunió a estudiantes, empresas y expertos en tecnología en la Institución Universitaria ITM. Allí se desarrollaron actividades como el Cloud Quest, un hackathon para jóvenes, y un panel académico con empresas empleadoras.

“Medellín es un polo económico y cultural en todo Colombia, entonces nosotros vemos en el distrito antioqueño un lugar estratégico donde nosotros tenemos oficinas desde hace mucho aquí... Esta estrategia es parte de nuestra inversión de largo plazo en el país”, señaló Américo de Paula, director de AWS para el norte de Latinoamérica y el Caribe.

Esta alianza es relevante debido a que según un estudio de FTI Consulting (2024), la nube pública genera hoy 1,4 millones de empleos en Colombia, y para 2038 esta cifra podría llegar a 2,3 millones.

Con esta proyección, la Alcaldía de Medellín busca impulsar la empleabilidad en el sector tecnológico y sumar a su meta de formar a 50 mil personas en habilidades digitales antes del fin de la actual administración.

“En el marco de nuestro proyecto estratégico EstudIA que es la apuesta de nuestro alcalde Federico Gutiérrez por formar a la ciudadanía en habilidades digitales, firmamos este acuerdo de entendimiento con AWS. Esta es una noticia muy importante para la ciudad y queremos que todos se enteren que, para mayores de 18 años, vamos a formar inicialmente 30.000 personas en temas asociados a inteligencia en la nube”, manifestó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

¿Quiénes pueden postularse?

En la foto Américo de Paula, director de AWS para el norte de Latinoamérica y el Caribe. FOTO: CORTESÍA

El programa está dirigido a:

- Estudiantes mayores de 18 años.

- Emprendedores que deseen aplicar la tecnología a sus negocios.

- Empresas interesadas en capacitar a sus equipos.

- Público en general que quiera desarrollar habilidades digitales.

- No es necesario tener conocimientos previos en tecnología, ya que el programa ofrece rutas de aprendizaje adaptadas al nivel de cada participante.

Además, María Fernanda añadió que “queremos que nuestros jóvenes y adultos se formen y puedan tener a nuevas oportunidades con estos retos que nos trae la tecnología y seguir construyendo su camino laboral”.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la formación, solo se necesita:

- Ser mayor de 18 años.

- Tener acceso a un computador o dispositivo con conexión a internet.

- Registrarse en la plataforma oficial de la Alcaldía o de AWS.

¿Qué ofrece el programa?

- Asistente virtual de IA desarrollado por AWS que personaliza el aprendizaje, recomienda cursos y resuelve dudas técnicas.

- Rutas de formación flexibles que incluyen clases magistrales en vivo, retos prácticos y ferias de empleo virtuales.

- Insignias digitales de AWS por cada módulo aprobado, que se pueden añadir a la hoja de vida o al perfil de LinkedIn.

¿Cómo inscribirse a Estud-IA con AWS?

Las inscripciones están abiertas de forma permanente. Los interesados pueden registrarse de dos maneras. La primera es a través del portal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín: medellin.gov.co, la segunda es en el sitio oficial de AWS destinado al programa.

