Miguel Bosé volvió a Medellín tras 9 años: un ritual de elegancia, música y escenario

Desde los primeros pasos en el escenario, Miguel Bosé –próximo a cumplir 70 años– se mueve con la seguridad de quien lo entiende como su territorio natural. Cada paso, cada gesto, cada silencio son tan naturales como precisos. Durante más de dos horas el artista español ofreció en Medellín un concierto que tuvo mucho de ritual escénico dentro de su Importante Tour que lo trajo a la ciudad tras nueve años de ausencia.
La noche comenzó con Mirarte y Duende, dos canciones que de inmediato conectaron con un público que llevaba tantos años esperando su regreso a la ciudad. Luego vendrían El hijo del Capitán Trueno, Nena, Aire soy y Bambú, en un recorrido que fue dejando ver las distintas etapas de su carrera.
Le puede interesar: Piso 21 estrena “Trescender”, un álbum que marca su nueva etapa como trío
Bosé sabe perfectamente qué canciones tiene entre manos y cómo administrarlas. Este mundo va, Sereno, Solo si, Hacer por hacer y Como un lobo (que inevitablemente nos hicieron recordar a su sobrina ya fallecida Bimba Bosé) mantuvieron al público atento a cada movimiento en un escenario dominado por visuales elegantes, una iluminación precisa, una estudiada coreografía con todos sus músicos –que se movieron con soltura por todo el escenario– y ante todo el gran respeto de mostrar el trabajo a su público, su gente, esa que lo sigue desde hace tantos años.
“Buenas noches Medellín, bienvenidos todos a este retomar aquel discurso que dejamos suspendido hace quien sabe cuántos años”, fue el saludo inicial del artista quien añadió que esta noche “vamos a abrir la caja de los recuerdos imprescindibles porque cada canción va a despertar muchas emociones, sensaciones e imágenes”, sentenció.