Fracking, austeridad y redistribuir la riqueza: estas son las propuestas económicas de los candidatos

El próximo presidente de Colombia no solo recibirá las llaves de la Casa de Nariño, sino la administración de una crisis fiscal de proporciones históricas que marcará el destino del país durante la próxima década.
Según advierten análisis recientes de Corficolombiana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el país llega a 2026 con un deterioro de sus finanzas públicas comparable con las crisis económicas de finales de los años 90 o el choque extraordinario de la pandemia.
La gravedad radica en que el déficit ha estado impulsado por una expansión del gasto estatal que ha superado sistemáticamente la capacidad de generación de ingresos de la economía nacional, y por un nivel de endeudamiento alarmante.
Con un déficit fiscal que alcanzó el 6,4% del PIB en 2025 y un gasto público récord del 22,1%, el margen de maniobra para el nuevo mandatario es peligrosamente estrecho. Economistas de la talla del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, coinciden en que el ajuste necesario para estabilizar la deuda y recuperar la senda de la Regla Fiscal.
El panorama plantea un dilema: el próximo gobierno deberá decidir entre una reforma tributaria estructural que incremente la carga sobre las personas naturales, la ejecución de recortes drásticos a la burocracia estatal o una apuesta agresiva por sectores extractivos y productivos que generen liquidez inmediata para evitar que el sector público termine “asfixiando” al sector privado.
En este escenario, el debate electoral se ha decantado hacia propuestas que intentan equilibrar la urgencia de caja con la promesa de desarrollo. EL COLOMBIANO analizó los planes económicos de cuatro figuras que lideran la intención de voto según la encuesta de Atlas Intel divulgada esta semana: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
Mientras Cepeda enfoca su modelo en la justicia agraria y la transición ambiental, De la Espriella plantea un “choque” de austeridad y expansión petrolera. Por su parte, Valencia apuesta por austeridad y crédito popular, mientras Fajardo prioriza el orden técnico de las cuentas y una transformación logística de largo aliento.
Las propuestas se consolidaron a partir de sus programas oficiales de gobierno y declaraciones públicas recientes. Esta recopilación ofrece una hoja de ruta sobre cómo cada candidato pretende navegar la tormenta fiscal de 2026, reactivando la inversión privada y prometiendo una “lucha” contra la corrupción y el desbordado gasto público.