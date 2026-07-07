Tour de Francia bajo calor extremo: ciclistas sufren una jornada infernal con casi 40 °C

“Todos lo han pasado mal”: con casi 40 grados centígrados a la sombra y un sol castigador, los ciclistas del Tour de Francia vivieron este martes 7 de julio una jornada infernal en su recorrido de Carcasona a Foix, en el sur de Francia, donde trataban como fuera de evitar un golpe de calor.
Desde el coche, “dimos ya 200 bidones en los 30 primeros kilómetros”, explicó “Matxín” Fernández, director deportivo español del UAE de Tadej Pogacar, lo que da una idea de la gran necesidad de hidratación en una cuarta etapa de la Grande Boucle de 180 kilómetros de recorrido.