Stefanía Sánchez, de gregaria a campeona en ciclismo; logró doble conquista en el Tour Femenino

Lo que acaba de lograr Stefanía Sánchez en el ciclismo de Colombia es el premio a su trabajo, constancia, talento y paciencia.
En el Tour Femenino, que recientemente celebró su edición 21 en el departamento de Caquetá, la nacida hace 24 años en el municipio de Envigado lideró la barrida del Sistecrédito, la escuadra que dirige Gabriel Jaime Vélez y la cual es considerada la nueva cantera de campeones de este deporte en el país.
En Florencia, Stefanía cambió su habitual rol. De gregaria, función con la que ha ayudado a varias de sus compañeras a reinar en otras pruebas del calendario nacional, pasó a liderar a su equipo y no desaprovechó la oportunidad.
La hija de Adriana Zapata, ama de casa, y Wéimar Sánchez, ingeniero informático, ganó dos etapas, se apoderó del título general y de paso obtuvo el título de la montaña. Con sus amigas obtuvo el título por equipos, y Carolina Peñuela fue la vencedora por puntos.