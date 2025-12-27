x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Secuestraron a policía en la vía Panamericana: envió mensaje de alerta antes de desaparecer

El uniformado fue identificado como Over Andrés Román Marín y se desplazaba en motocicleta con destino al municipio de La Sierra, en Cauca.

  • El policía Over Andrés Román Marín fue secuestrado este 27 de diciembre en la vía Panamericana. FOTO: Colprensa
    El policía Over Andrés Román Marín fue secuestrado este 27 de diciembre en la vía Panamericana. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
27 de diciembre de 2025
bookmark

Crece la inseguridad en la vía Panamericana tras reportarse el secuestro de un patrullero de la Policía Nacional en el corredor vial que comunica a Popayán con Cali.

El uniformado fue identificado como Over Andrés Román Marín, adscrito a la estación de Policía del municipio de La Sierra, quien habría sido interceptado por hombres, aparentemente pertenecientes a las disidencias de las Farc, en la madrugada de este 27 de diciembre, mientras se desplazaba en motocicleta por el sector de Pescador, Caldono.

Lea también: ¡Atención! Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

Según se conoció, el patrullero alcanzó a enviar su ubicación antes del rapto para alertar sobre lo ocurrido a sus compañeros de labores, por lo que de inmediato se desplegó un operativo en la zona.

“El patrullero venía de la ciudad de Cúcuta, viajó a Cali vía aérea y luego se desplazaba en motocicleta hacia La Sierra, lugar donde prestaba servicio. Desde que salió de Cali, fue perseguido por sujetos en moto hasta Pescador, donde reportó a algunos compañeros lo sucedido. Desde entonces se desconoce su paradero”, informaron al diario El País de Cali.

Las autoridades acordonaron la zona para dar con la ubicación exacta del patrullero y de los responsables, que se suma al ocurrido en esta misma vía con Miguel Ayala (hijo del cantante Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, quienes también fueron secuestrados el 18 de noviembre y rescatados 14 días después en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca.

Las unidades del Gaula de la Policía Nacional llegaron a ese sector tras varios días de infiltración en la zona y ubicaron el lugar donde los criminales mantenían cautivos a los músicos, quienes se encontraban “en condiciones deplorables contra la dignidad humana”, según indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Por fortuna, Miguel y Nicolás para ese entonces no presentaban lesiones graves tras los chequeos médicos, por lo que fueron inmediatamente reunidos con sus familias.

Siga leyendo: La multimillonaria suma que pedían por el hijo de Giovanny Ayala; delincuencia común estuvo detrás del secuestro

Temas recomendados

Secuestro
Policía
Desaparición forzada
Código de Policía
Disidencias de Farc
Operativos
desaparecidos
inseguridad
Cauca
Cali
Popayán
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida