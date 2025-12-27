El Puente de Occidente, la primera obra paisa que podría ser Patrimonio de la Humanidad

Desde siempre la genialidad ha sido uno de los enigmas de la humanidad. Uno no entiende muy bien por qué —por ejemplo— un niño de una vereda de Sopetrán podía resolver de un vistazo operaciones matemáticas que a sus mayores le tomaban varios minutos. Sin piedad, la naturaleza del genio —sus dones excepcionales— nos confronta a los demás con las limitaciones de nuestro intelecto. De momento, no se me ocurre mejor manera de comenzar esta historia de la genialidad de José María Villa —la mente detrás del Puente de Occidente— que contando un diálogo sostenido por sus familiares.
El arquitecto Juan Villa recuerda la conversación que sostuvo siendo un niño con su papá. Pongamos en contexto: en su familia las anécdotas sobre José María eran contadas a menudo. Entonces, Juan, desde pequeño, estuvo al tanto de la genialidad de su ancestro. Una vez, movido por la curiosidad de los niños, le preguntó a su papá si él —Juan— también sería un genio. El papá no se complicó con el asunto, al menos en el relato del arquitecto. Le dijo que no. “Mijo, de usted espero que con disciplina y estudio, salga adelante. Pero genio no eres, como tampoco lo soy yo”.
Los genio son luces que no se pueden esconder. José María Villa fue adoptado intelectualmente por su tío, Juan Nepomuceno Villa. Este le enseñó “el idioma inglés, el francés, la lectura de los clásicos de su biblioteca, como Ética, de Baruch Spinoza, y la interpretación del violín”, cuenta Juan. Sin embargo, muy pronto, el maestro cayó en la cuenta de que el niño necesitaba otros aires más estimulantes para su intelecto. Según Juan, José María fue el alumno más joven en ser admitido a la Universidad de Antioquia. Luego, fue el profesor más joven en ser nombrado en dicha institución educativa. Y así continuó hasta que Antioquia misma le quedó pequeña. Fue enviado a los Estados Unidos, donde estudió con las mentes brillantes de su generación, participó en la construcción del puente de Brooklyn y estuvo en el taller de Thomas Alva Edison.
El viaje a los Estados Unidos lo hizo gracias al respaldo de las élites económicas de Antioquia. Esta práctica de los ricos de enviar a los talentos de la tierra a formarse al extranjero se repitió en los casos de Francisco Antonio Cano, de Blanca Uribe y de quién sabe cuántos más. El hecho es que ese mecenazgo comprometió a José María a volver a Antioquia. Incluso, ahora, Juan se pregunta cuál habría sido el destino de su ancestro si se hubiera quedado en Estados Unidos. Es una pregunta retórica: él mismo responde que alguien con semejantes destrezas habría alcanzado la celebridad mundial. Es decir, si José María hubiese hecho en Nueva York o en París lo que hizo en Antioquia sería uno de esos personajes cuyos nombres están en todas partes y cuyos rostros están en las enciclopedias.
Por supuesto, las especulaciones de este tipo son un delicioso material para las tertulias de café. Pensar en pasados y futuros alternativos son excusas para dar rienda suelta a la imaginación. No obstante, Juan tiene a su favor la construcción del Puente de Occidente. Construido entre 1887 y 1895, el puente fue un salto adelante en la ingeniería del país y del mundo. Sus casi trescientos metros de largo, la dificultad geográfica de la zona y las peculiaridades del río Cauca fueron desafíos que José María Villa resolvió a punta de matemática e inventiva. También se las tuvo que ver con el gran dilema de todo proyecto en América Latina: la plata.
“El presupuesto para construir el puente de Occidente se estimaba en 100.000 pesos de la época, aproximadamente. Obviamente los problemas de logística, la duración y los problemas de flujo de Antioquia hicieron que el proyecto se alargara, lo cual hizo que se acabara subiendo el costo a aproximadamente 120.000 pesos. Como quien dice, en plata de hoy, entre 8.000 y 9.000 millones de pesos”, dice Juan.