Del podio al hospital y de vuelta a la vida: la historia de resiliencia del campeón colombiano Julián Restrepo

¿Cómo volvió a las pistas el campeón Julián Restrepo tras fracturarse la columna? Conozca su historia de resiliencia, el accidente que casi lo deja sin caminar y su milagroso regreso.

  • Julián volvió y está dispuesto a volver a triunfar en su deporte como ya lo hizo en la vida. FOTO INSTAGRAM JULIAN RESTREPO
    Julián volvió y está dispuesto a volver a triunfar en su deporte como ya lo hizo en la vida. FOTO INSTAGRAM JULIAN RESTREPO
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
Todos sabemos, en teoría, que la vida puede cambiar de un momento a otro. Lo escuchamos, lo repetimos, lo vemos en historias ajenas. Pero casi siempre creemos que ese golpe repentino le ocurre a otros, nunca a nosotros. Hasta que ocurre. La historia del deportista colombiano Julián Restrepo Jaramillo es un recordatorio crudo de esa fragilidad, pero también una prueba luminosa de que incluso en los momentos más oscuros se puede volver a empezar.

Julián conocía bien la victoria. En 2021, en Brasil, se consagró campeón panamericano de Descenso de Montaña (DHI), un logro que celebró con orgullo y emoción. Las imágenes de ese triunfo recorrieron sus redes sociales como testimonio de años de sacrificio, riesgo y pasión por el ciclismo de montaña. Mientras su hermano, Juan David Restrepo, hacía historia en el ciclismo de ruta, Julián escribía la suya en las pistas más extremas, desafiando la gravedad y el miedo.

Le puede interesar: Manizales Down Town: la carrera más icónica de la Feria que vuelve este sábado para desafiar los límites

Ese título parecía ser apenas el comienzo. Todo indicaba que vendrían más podios, más viajes, más celebraciones. Pero la vida, impredecible y dura, tenía otros planes.

En septiembre de 2024, cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta, un automóvil lo embistió por detrás. El impacto fue brutal. Julián quedó inconsciente. Su moto quedó destrozada. Su cuerpo, quebrado.

“La moto se me explotó, tuve dos fracturas en la columna, en la C8 y en la L1”, relataría después.

En cuestión de segundos, el campeón pasó de volar en bicicleta a enfrentarse al mayor temor de cualquier deportista: no volver a caminar.

“La verdad estuve muy preocupado. Fue bastante duro cuando los médicos me dijeron que tenía fracturas en la columna”, confesó. El diagnóstico traía consigo reposo, inmovilidad, incertidumbre... y un silencio pesado que obliga a pensar en todo, incluso en lo peor.

El dolor físico fue intenso. El mental, devastador. Pero allí, cuando el miedo parecía ganar terreno, apareció la fe. Julián decidió no rendirse. Se aferró a Dios, al apoyo incondicional de su familia, a los amigos y a una comunidad que no dejó de enviarle mensajes de fuerza.

“Quería darle las gracias a todos por los mensajes tan chimbas, las mejores energías, los mensajes tan bonitos. Poco a poco los he ido leyendo y me generan mucha moral, mucha fuerza”, expresó con gratitud.

No fue fácil. El dolor seguía ahí. Los medicamentos, el reposo, las noches largas. Pero también estaba la convicción profunda de que podía salir adelante.

“He pasado por situaciones peores y sé que puedo salir de esta, y voy a salir de esta”, se repetía.

Volver a caminar ya era una victoria inmensa. Pero para Julián, que había hecho del riesgo su forma de vida, el verdadero reto estaba más allá: volver a montar bicicleta. Volver a confiar en su cuerpo. Volver a creer que el miedo no sería más fuerte.

Y lo logró.

Meses después, sus redes sociales volvieron a llenarse de imágenes impactantes. Julián otra vez sobre su bicicleta, descendiendo, concentrado, vivo. No era el mismo de antes, no todavía. Su espalda dolía. El cuerpo pedía paciencia. Pero el corazón estaba en paz.

“Qué rico se siente ir soltando y quitando el bloqueo mental paso a paso. No les miento, mi espalda aún duele, pero todo es un proceso. Muy afortunado soy de estar caminando y poder estar rodando bici de nuevo”, escribió.

Además: ¿Cuáles son las lesiones a las que se exponen los atletas extremos y cómo prevenirlas?

Hoy, Julián Restrepo Jaramillo vuelve a rodar. Vuelve a soñar. Vuelve a desafiarse. Quizá no ganó otra medalla panamericana —al menos no aún—, pero conquistó algo mucho más grande: le ganó a la adversidad.

Porque hay campeonatos que no se miden en podios ni en trofeos. Hay victorias silenciosas, profundas, que se celebran simplemente al ponerse de pie, al respirar sin miedo, al volver a hacer lo que se ama.

Y en esa carrera, Julián ya es campeón. Campeón de la vida

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué lesiones sufrió el ciclista Julián Restrepo?
Sufrió dos fracturas graves en la columna vertebral, específicamente en las vértebras C8 (cervical) y L1 (lumbar), tras ser embestido por un vehículo mientras conducía su motocicleta.
¿Quién es el hermano de Julián Restrepo?
Su hermano es Juan David Restrepo, un reconocido ciclista de ruta colombiano. Ambos forman parte de una destacada dinastía de deportistas antioqueños.
¿Julián Restrepo volvió a competir en Downhill?
Tras su recuperación, Julián ha vuelto a montar bicicleta y a realizar descensos. Actualmente se encuentra en un proceso de fortalecimiento físico y mental para superar el bloqueo post-accidente y volver al alto rendimiento.

